Subió el precio del petróleo ante un inminente acuerdo EEUU-China

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El precio del petróleo de Texas (WTI) subió hoy 0,7% hasta US$ 59,12 el barril, mientras que el Brent, de referencia en Europa, aumentó 0,77% hasta US$ 64,2 en el mercado de futuros de Londres.



En Nueva York, los contratos de futuros de WTI para entrega en enero sumaron US$ 0,42 centavos respecto a ayer.



En tanto, el crudo del Mar del Norte terminó en el International Exchange Futures con una suba de US$ 0,49.



La suba del valor del crudo reaccionó ante el optimismo de los inversores después que el presidente Donald Trump, dijo que Washington estaba "muy cerca" de concretar un acuerdo comercial con China.