Subió el precio del petróleo en el mercado internacional

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El precio del petróleo de Texas (WTI) ganó hoy 3,5% y cerró en US$ 57,11 el barril, y el Brent, de referencia en Europa, aumentó 3% y cotizó a US$ 62,73 en el mercado de futuros de Londres.



El valor del petróleo de referencia en EE.UU dio un salto por una suba menor de lo esperado en los inventarios de crudo de ese país, y al recrudecimiento de la inestabilidad en Arabia Saudí.



En la Bolsa de Nueva York los contratos de futuros de WTI para entrega en diciembre avanzaron US$ 1,90 respecto a ayer.