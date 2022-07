¡Sufre Marcelo Gallardo! Las dos bajas sensibles de River para la vuelta con Vélez

A dos días para el partido de vuelta entre River Plate y Vélez, las lesiones siguen dando para hablar. El Millonario necesita revertir el resultado de la ida, el que terminó con un 1 a 0 a favor del "Fortín", para seguir soñando con avanzar a los cuartos de final de la Copa Libertadores de América. En ese aspecto, no pierden las esperanzas, pero entienden que incluso podría ser una complicación aún mayor de la pensada.

Con el resultado adverso en la serie, este miércoles saldrán con todo para cambiar la historia y conseguir los tres puntos que los lleven a la siguiente fase de la competencia continental. Sin embargo, Marcelo Gallardo no tiene a todos sus hombres a disposición, teniendo en cuenta algunas lesiones que están en pleno desarrollo. Pensando en el compromiso del miércoles, de hecho, dos nombres importantes no estarían.

Este lunes, desde las 16 horas, el plantel del Millonario se entrena con la mente puesta en la vuelta en casa, por lo que el Muñeco comienza a armar su once ideal. No obstante, por ahora, no sabe si podrá contar o no con Nicolás De La Cruz y Rodrigo Aliendro. Ambos volantes están en duda, después de dos lesiones diferentes que los dejarían a un costado de aquellos que puedan participar.

Las lesiones que preocupan a River

El volante uruguayo tuvo un duro golpe en el encuentro ante Lanús, jugado el 25 de junio, del que no logró recuperarse. Incluso, en la ida con Vélez quedó descartado y frente a Huracán no concentró. La intención que tiene Marcelo Gallardo es que Nicolás De La Cruz pueda ser titular el próximo miércoles los segundos noventa minutos, pero para eso tendrá que estar obligadamente al cien por ciento.

Por su parte, Rodrigo Aliendro, mediocampista que llegó desde Colón pocos días antes de la ida ante Vélez, es quien más preocupa a Gallardo y todo River. Si bien el entrenador del cuadro de Núñez lo vio bien ante el Fortín, fueron pocos minutos por su inesperada salida. Cuando casi se daba el cierre del partido, el volante sufrió una dura caída y terminó noqueado. Si bien sólo un susto, quedó fuera del banco de suplentes ante Huracán y podría suceder lo mismo el miércoles si no termina de recuperarse al máximo.