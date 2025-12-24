Super gripe H3N2: Tamiflú, el remedio que recomienda el Gobierno

Ante el arribo de la cepa influenza A H3N2 subclado K a territorio argentino, el Ministerio de Salud de la Nación ha emitido una recomendación específica sobre el uso del antiviral oseltamivir, conocido comercialmente como Tamiflú. Esta variante, bautizada como "supergripe", ha puesto en alerta a las autoridades sanitarias, quienes sugieren este fármaco para mitigar la duración de los cuadros clínicos y evitar complicaciones graves en pacientes que integran grupos de riesgo.

La efectividad de esta intervención depende drásticamente del tiempo de respuesta, siendo las primeras 48 horas tras la aparición de fiebre o tos el margen ideal para iniciar el tratamiento de manera eficaz,.

Este medicamento, que cobró relevancia global durante la pandemia de H1N1 en 2009, actúa bloqueando la enzima necesaria para que el virus se multiplique dentro del organismo.

Su aplicación está dirigida prioritariamente a adultos mayores, niños pequeños, personas gestantes y pacientes con patologías crónicas, sectores donde la evidencia científica demuestra una reducción significativa en hospitalizaciones y casos de neumonía.

Pese a su utilidad comprobada incluso en pacientes ya internados, las autoridades enfatizan que su administración debe realizarse bajo estricta receta médica para prevenir la resistencia viral y controlar efectos secundarios leves como náuseas o cefaleas.

Es fundamental comprender que el uso de este antiviral funciona como un complemento terapéutico y no como un sustituto de la vacunación anual, la cual permanece como la principal medida de prevención contra la influenza.

Ante la presencia de dolores musculares, congestión nasal o malestar general compatible con la gripe, se insta a la población a acudir rápidamente al sistema de salud para una evaluación profesional. El uso racional y oportuno de esta herramienta busca, en última instancia, disminuir la mortalidad y mejorar la evolución clínica de quienes enfrentan las cepas más agresivas detectadas en la actual temporada.