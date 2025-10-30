La Liga Profesional de Fútbol confirmó este miércoles la fecha y horario del próximo Superclásico entre Boca y River, correspondiente a la fecha 15 del Torneo Clausura. El encuentro se jugará el domingo 9 de noviembre a las 16.30, en el estadio Alberto J. Armando, más conocido como La Bombonera.

A pesar de que aún resta disputarse la jornada 14, el choque promete ser decisivo para ambos equipos. Tanto Boca como River llegan con la mira puesta en la clasificación a los octavos de final del torneo y en la lucha por obtener un boleto a la Copa Libertadores 2026, un objetivo compartido y peleado punto a punto en la tabla anual.

Actualmente, Boca Juniors se ubica segundo con 53 puntos en la tabla acumulada, posición que le permitiría acceder directamente a la fase de grupos de la Libertadores. En tanto, River Plate está un punto por detrás y, de mantenerse así, debería disputar la fase previa. Esa instancia trae recuerdos amargos para el Xeneize, que a comienzos de año fue eliminado en esa ronda por Alianza Lima.

En el plano local, ninguno de los dos gigantes tiene asegurada su clasificación a la siguiente fase. En la Zona A, Boca ocupa el tercer lugar con 20 puntos y todavía puede ser alcanzado por casi todos sus rivales. En cambio, River, aunque más cómodo, llega golpeado tras una seguidilla de derrotas, la eliminación frente a Palmeiras en la Libertadores y la caída en los penales ante Independiente Rivadavia en semifinales de la Copa Argentina.

El historial reciente favorece al equipo de Núñez: River ganó los últimos dos Superclásicos disputados en la Bombonera —2 a 0 en 2023 y 1 a 0 en 2024—, además del triunfo por 2 a 1 en el Monumental en el primer choque de este año. Goles de Rondón, Enzo Díaz, Lanzini, Driussi y Mastantuono firmaron esa superioridad, mientras que Merentiel había descontado para los de azul y oro.

La cita del 9 de noviembre, en plena recta final del Clausura, se perfila como un duelo de alto voltaje futbolístico y emocional, donde los dos grandes del país volverán a medir fuerzas con mucho más que tres puntos en juego.