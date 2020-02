Tabla de goleadores de la Superliga

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

La siguiente es la tabla de goleadores de la Superliga tras continuar anoche la vigésima fecha:



Jugador Goles



R. Santos Borré (River Plate)11



S. Romero (Independiente) 11



J. Sand (Lanús) 8



N. Bustos (Talleres (C)) 8



C. Tarragona (Patronato) 7



B. Pitton (San Lorenzo) 6



C. Tevez (Boca Juniors) 6



G. Hauche (Argentinos) 6



I. Scocco (River Plate) 6



J. Herrera (Central Cba (SdE)) 6



J. Menendez (Talleres (C)) 6



N. Gimenez (Arsenal) 6



S. Garcia (Godoy Cruz) 6



W. Morelo (Colón) 6