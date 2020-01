Tailhade denunció a titular de la UIF por "encubrir" operaciones de lavado de dinero

POR AGENCIA TÉLAM Hace 2 horas

El diputado Rodolfo Tailhade, del Frente de Todos, denunció hoy penalmente al titular de la UIF, Mariano Federici, y a su vice, María Eugenia Talerico, por los delitos de "abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y cohecho" e involucró en dos casos de presunto "lavado de dinero" al banco HSBC.



"Son dos hechos que constituyen el encubrimiento de operaciones de lavado de dinero provenientes del narcotráfico", explicó Tailhade, en declaraciones a El Destape Radio, sobre la denuncia que presentó ante el juzgado federal de Luis Rodríguez y la fiscalía de Alejandra Mangano.



Tailhade apuntó que en esas maniobras "está involucrado el HSBC, que hasta hace poco era presidido por Gabriel Martino".



"En los dos hechos el banco permitió que se realizaran dentro de la entidad operaciones de lavado y en ningún momento la UIF inició sumarios o acciones contra la entidad por falta de reportes de operación sospechosa", planteó, aun cuando el consejo asesor del organismo le sugirió que aplicara una "sanción ejemplar".



Para Tailhade, "Federici y Talerico tenían fuertes lazos con el HSBC y por eso se hicieron los tontos frente al delito de lavado del que era partícipe el banco”.



Contó que los hechos están relacionados con el narcotráfico, y uno de ellos incluso tiene vinculación con el narco colombiano Henry de Jesús López Londoño, alias "Mi Sangre", detenido en Buenos Aires en 2012 y luego extraditado a Estados Unidos, que en el 2018 fue condenado a 30 años de prisión por conspiración para ingresar y distribuir cocaína.



El otro caso se relaciones con un caso de narcotráfico que roza al ex jugador de fútbol colombiano Mauricio "Chicho" Serna y que llevó a realizar allanamientos al histórico Café Los Angelitos, del barrio porteño de Congreso.



“Todo el tiempo aparecen hechos nuevos. Vamos a avanzar porque es demasiado grave lo que pasó como para dejarlo pasar. Extrañamente no había denuncias contra Federici hasta la de hoy, pese a que no paró de cometer irregularidades desde que asumió”, completó Tailhade.