Talleres de Córdoba comenzó la pretemporada para el reinicio de la Superliga

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El plantel de Talleres de Córdoba comenzó hoy sus entrenamientos de pretemporada con vistas al reinicio de la Superliga Argentina de Fútbol, que, para el elenco que dirige el uruguayo Alexander Medina, se reanudará con la visita a Defensa y Justicia a fines del mes que viene.



La actividad, de la que tomaron parte 32 futbolistas, se desarrolló en el predio Amadeo Nucetelli, en la periferia sur de la ciudad, luego de que los jugadores cumplieran 18 días de vacaciones.



Los entrenamientos continuarán hasta el lunes 30, y desde el jueves 2 de enero la parte más fuerte de la pretemporada los "albiazules" la cumplirán en el predio bonaerense de Defensa y Justicia, su rival en el retorno del campeonato oficial.



No hubo refuerzos entre los asistentes a la práctica, pero sí se sumaron cinco juveniles: tres delanteros, un volante y un defensor.



Entre los ausentes figuran el colombiano Dayro Moreno, quien arribará esta noche a Córdoba y se sumará mañana a las practicas, Nahuel Bustos y Facundo Medina, quienes se entrenan en Buenos Aires con la selección argentina Sub 23 que jugará el próximo Preolímpico.



Tampoco estuvieron Fernando Godoy, quien seguirá su carrera en el fútbol chileno; Aldo Araujo, quien volverá a ser prestado, y Leonel Rivas, por quien no se hizo uso de la opción y volverá a Rosario Central.



En tanto, también estuvo el otro delantero colombiano del plantel, Diego Valoyes, quien tiene contrato hasta el próximo martes, pero cuya permanencia está en duda porque Talleres debe decidir si hace uso de la opción por la mitad de su ficha, que vence en esa fecha.



Los que se entrenaron a las órdenes de Medina fueron los arqueros Herrera, Caranta, Fragueda y Pedrezolli; los defensores Leonardo Godoy, Tenaglia, Díaz, Komar, Paparelli, Schott, Gandolfi y Bersano.



Los volantes Cubas, Villallba, Navarro, Pochettino, Fragapane, Mauri, Torres, Payero y Méndez; y los delanteros Menéndez, Guzmán, Valoyes, Valiente, Ortiz y Ojeda.



Los juveniles que trabajaron son Favio Cabral, Gonzalo Álvez, Pablo Solari, David Romero y Sheyko Studer.



Medina recibió al plantel, charló unos minutos con el grupo de jugadores y luego comenzó la práctica, que se extendió por casi dos horas con actividad física variada y entretenimientos con pelota en espacios cortos.