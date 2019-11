Talleres recibe a Newell's con el objetivo de ponerle fin a su racha negativa

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Talleres de Córdoba, que perdió los últimos cuatro partidos que jugó y también sufrió la eliminación de la Copa Argentina, todo en el último mes y medio, recibirá mañana a Newell's Old Boys, que viene de ser goleado, en uno de los cinco partidos que le darán continuidad a la fecha 12 de la Superliga.



El encuentro se jugará este domingo en el estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba, será arbitrado por el bonaerense Ariel Penel y televisado por la señal de cable TNT Sports.



El equipo cordobés tiene 16 puntos en la Superliga y su última victoria fue el 23 de septiembre como local ante Gimnasia y Esgrima La Plata (2-1), luego hilvanó derrotas frente a Independiente (3-2), Atlético Tucumán (2-1), Lanús (4-2) y la más reciente frente a Argentinos Juniors (1-0), y en el medio de esos partidos fue eliminado en los octavos de final de la Copa Argentina por Almagro, de la Primera Nacional, ante el que perdió 1-0.



Esa serie de derrotas no pusieron en "jaque" el ciclo del DT uruguayo Alexander "Cacique" Medina, cuyo trabajo es valorado y logró victorias importantes como las que consiguió frente a Vélez y River en el "Monumental", pero igualmente necesita cortar la racha negativa.



El DT de la "T" efectuará tres cambios en relación a la formación que cayó en La Paternal: Juan Cruz Komar por Javier Gandolfi, Juan Ignacio Méndez por Federico Navarro y Tomás Pochettino por el colombiano Diego Valoyes,



Newell`s, por su parte, tiene 18 puntos y cumple una muy buena campaña, al margen de la goleada que le propinó durante la semana Gimnasia y Esgrima La Plata, que lo venció por 4-0 en Rosario.



El entrenador de "Ñuls" Frank Kudelka, muy querido en Córdoba por haber ascendido a Talleres a primera división en 2016 y después de 12 años en el ascenso, también retocará la formación del equipo.



Los mediocampistas Mauro Formica y Lucas Villarruel ingresarán en lugar de Denis Rodríguez y Rodrigo Salinas, respectivamente, mientras que mantendrá la dupla de ataque integrada por el capitán Maximiliano Rodríguez y Lucas Albertengo.



El historial entre ambos es de 63 partidos, con 25 triunfos de Newell's, 16 de Talleres y 22 empates.







- Probables Formaciones -







Talleres de Córdoba: Guido Herrera; Nahuel Tenaglia, Juan Cruz Komar, Facundo Medina y Enzo Díaz; Andrés Cubas y Juan Méndez; Tomás Pochettino, Dayro Moreno y Franco Fragapane; Nahuel Bustos. DT: Alexander "Cacique" Medina.



Newell's Old Boys: Alan Aguerre; Ángelo Gabrielli, Cristian Lema, Santiago Gentiletti y Mariano Bíttolo; Aníbal Moreno, Lucas Villarruel, Julián Fernández y Mauro Formica; Lucas Albertengo y Maximiliano Rodríguez. DT: Frank Darío Kudelka.



Arbitro: Ariel Penel.



Cancha: Mario Alberto Kempes, de Córdoba.



Hora de inicio: 15.30.



TV: TNT Sports.