Talleres recibió ofertas por Nahuel Bustos desde Alemania y Brasil

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

El delantero Nahuel Bustos, una de las principales figuras de Talleres de Córdoba, es pretendido por clubes de Alemania y Brasil, según lo admitió hoy el presidente de la entidad, Andrés Fassi.



"Hay jugadores de Talleres en la mira de Boca y River, pero nada oficial. Si llegaron ofertas formales desde Alemania y Brasil por Nahuel Bustos", explicó Fassi, el titular de la "T".



Bustos, nacido en Córdoba el 4 de julio de 1998, anotó 8 goles en la actual Superliga (uno menos que el máximo anotador, Silvio Romero, de Independiente), y demostró grandes condiciones, al punto de que integra el seleccionado Sub-23 de la Argentina que se apresta para jugar el Prolímpico de Colombia.



"Bustos tiene una cláusula de rescisión 18 millones de euros. Quisiéramos no venderlo y no vamos a regalar a nadie, el club que lo quiera deberá pagar lo que vale", añadió Fassi en declaraciones efectuadas a los medios de prensa cordobeses.



El pase del juvenil delantero pertenece en un 80 por ciento al "Matador" y el 20 por ciento restante es de Talleres de Bell Ville.



"Una de las propuestas, la de Brasil, se acerca un poco, no puedo dar el nombre del club interesado porque hay un pacto de confidencialidad", concluyó Fassi.