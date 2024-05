Miles de taxistas argentinos salen a las calles todos los días para “ganarse el mango” en un contexto económico delicado. Cada 7 de mayo se conmemora el día de este tipo de trabajadores debido a que, en esa fecha, se firmó el primer convenio colectivo de trabajo del sindicato de taxistas. Además, se colocó la fecha en homenaje al natalicio de quien fue la que impulsó a este gremio, Eva Duarte de Perón. En el caso de San Juan, hoy en día hay más de 1.400 taxistas registrados, como así también 400 remiseros. En su día, los trabajadores se definieron más que como conductores, ya que en cada viaje terminan siendo economistas, terapeutas y consejeros de los pasajeros. En diálogo con DIARIO HUARPE también comentaron cómo perciben su trabajo y cuáles son las complicaciones actualmente.

Ricardo de la Vega es un taxista con 20 años de trayectoria, quien mencionó que los taxistas, además de trabajar en su rubro, funcionan como una especie de "psicólogos" de los pasajeros. “Nosotros somos los terapeutas de la gente. Somos una especie de psicólogos que le damos a la gente nuestra opinión. En mi caso, si me dan el pie conversamos", comentó a este medio.

Publicidad

Una de las paradas de los taxistas en el centro sanjuanino es en inmediaciones de General Acha y Rivadavia. Foto: Gonzalo Medina.

“Hay días buenos como así también días malos, eso es lo feo de la profesión. Lamentablemente, esto es un termómetro de la situación que vive el país. Entre los buenos momentos están las amistades, el conocer a mucha gente, hablar con uno o con otro y ese es el tema del taxista”, finalizó de la Vega.

Por su parte, Héctor Villegas es otro de los sanjuaninos que lleva más de 20 años en este rubro y comentó que sus inicios con el vehículo fueron en Buenos Aires, donde vivía antes. “Luego me vine a mi provincia, al ser sanjuanino, la tierra le tira a uno. Acá hace 15 años que me dedico a ser taxista. Mi profesión es totalmente diferente a lo que yo estudié y, sin embargo, esto me dio mucho y aprendí mucho del taxi”, dijo. A su vez, agregó que es una profesión muy linda cuando se trabaja con amor y respeto.

Hector Villegas, taxista desde hace 20 años. Foto: Gonzalo Medina.

“Hay muchas cosas que nos están jugando en contra, que no se controlan y se podrían regularizar. Hoy por hoy, y desde hace mucho tiempo, tenemos los taxis truchos y actualmente, la gran competencia es con Uber. Mientras con ellos no hay control, con nosotros son muy exigentes con las cosas que tenemos que presentar para trabajar y se nos hace más difícil”, finalizó Villegas.

Por último, Mario Molina, quien lleva menos tiempo arriba del taxi comparando con los dos anteriores, contó que si bien hace seis años se dedica a esto, ha vivido su vida sirviendo como chofer de los sanjuaninos, porque se jubiló como colectivero y agarró el taxi. “Es una profesión muy linda, a mí me encanta”, mencionó Molina. Además, derribó el mito sobre la pica entre los colectiveros y los taxistas, dijo que “no hay pica, esos son solo los mala onda. Poniéndole un poco de buena onda, hay buena relación con todos”.

Por último, aseveró que la situación está complicada para todos, tanto para los de su rubro como de otros, como por ejemplo los comerciantes o colectiveros. “Está un poquito complicado, pero bueno, hay que ponerle onda y vamos a andar bien”, finalizó el taxista.

Mario Molina, jubilado como colectivero y taxista en la actualidad. Foto: Gonzalo Medina.