"Te extraño, infiel": el mensaje pintado en un auto que se volvió viral en San Juan

Un automóvil cuyas puertas fueron intervenidas con frases de despecho se convirtió en el centro de atención inesperado al finalizar una de las celebraciones de Halloween más concurridas en San Juan. Las inscripciones "Te extraño", "Volvé, hdp" e "Infiel", pintadas sobre un Peugeot 207 estacionado en el estacionamiento de un boliche del Médano de Oro, generaron curiosidad y rápidamente se viralizaron en redes sociales.

El hecho fue registrado y publicado en la plataforma TikTok por la usuaria @ericabeatrizagu41, bajo la descripción: “Vas a Bailar y te encontraste con esto a la salida jajaja”. La combinación de declaraciones de afecto y reclamos despertó el interés de miles de usuarios, quienes comenzaron a especular sobre la historia detrás de los mensajes.

La viralización del video generó una ola de comentarios que oscilaron entre la sorpresa y el sarcasmo. Algunas publicaciones ironizaron sobre la situación, con frases como “Chicas, pongan su nombre, así no confundimos al infiel” o “Esa te ama”. Otros espectadores simplemente celebraron el episodio con comentarios como “Amo cuando pasa eso, algo habrá hecho”, reflejando el tono festivo que predominó en la conversación digital.

El contexto del suceso aumentó su notoriedad, ya que la celebración había sido objeto de un operativo de tránsito por parte de la Policía de San Juan, que incluyó la clausura del local bailable. Esto contribuyó a que las imágenes del automóvil pintado alcanzaran una amplia difusión.

Hasta el momento, se desconoce la identidad del propietario del vehículo y de la persona responsable de los mensajes. La combinación de un hecho insólito, su rápida propagación en redes sociales y el trasfondo del operativo policial convirtieron este episodio en uno de los temas más comentados del fin de semana en la provincia, demostrando una vez más cómo el humor y la creatividad de los usuarios pueden transformar una situación personal en un fenómeno de interés público.