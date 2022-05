Teatro de trinchera: hacer teatro con lo que haya, pero hacerlo

Inefables es el elenco sanjuanino dirigido por Benjamín Morán junto a Daniela Parra, que refresca la cartelera local con dos obras: “Vacas gordas” y “Efímero”. Teatro hecho del pueblo y para el pueblo. Ambas obras tendrán su función de reestreno este sábado 14 y domingo 15, respectivamente en Espacio Franklin Teatro del Arte.

Esta historia tiene su origen en Rawson, la misma tierra de Kümmel, impulsor y exponente del teatro sanjuanino. La misma tierra en la que se produce cultura mientras “se trabaja de otra cosa”. Esta historia comienza en una casa de Villa Krause, Benjamín Morán, amaba y ama el teatro.

En el cuento que es esta gesta, hay que tener en cuenta que Benjamín trabajaba como operario en una empresa, con la cual se aseguraba un futuro estable. Pero dio el salto. Con la pregunta ¿si soy bueno haciendo algo que no me gusta, hasta dónde puedo llegar haciendo algo que amo?

Estudiante de la carrera de teatro y ahora embarcado como director, Benja es impulsado por la idea “hacer que todos puedan ver obras de teatro”. Pero para lograr esto no basta solamente con que la obra se estrene en varios lugares: hay que lograr que la entrada sea accesible y que las obras disfrutables, una bienvenida, una gentil puerta de entrada.

Es por eso que ambas obras tienen argumentos cotidianos o, tristemente cercanos.

En "Vacas gordas" se cuenta la historia de dos hermanos huérfanos que viven de lo que roban. La tragedia y la comedia se ponen en límite constantemente, es una obra que hace preguntarse ¿puedo reírme de esto?

Por el otro lado está "Efímero", la historia de vecinas que comentan lo que ven. Un despliegue de lo cotidiano pero puesto al servicio del humor.

No basta con buenas historias, económicamente las obras deben sostenerse. Benjamín cuenta que para abaratar costos mucha de la escenografía está hecha en casa, o son cosas que tenía de antes.

“Como no podía contratar un iluminador le encargué a un electricista que me hiciera una guirnalda y con eso vamos tirando”, dijo. Un teatro que se ata con alambre, pero no por eso de calidad menor.

Con los fondos del programa “Emprendedor cultural” compró un parlante, lo demás se fue consiguiendo con el tiempo.

“Pasa que muchos de los que ahora trabajan en artes escénicas lo hacen de manera profesional, administran espacios o están coordinando actividades provinciales como la Fiesta Nacional del Sol”, es en este estado que aparece una camada de nuevos talentos y que Inefables cosecha y muestra al público.

Inefables, como colectivo, es una bocanada de aire fresco en una industria que ofrece mucho. Sin embargo el trabajo es tan genuino que rejuvenece, incluso en época de crisis.

Por último, Morán destaca que esta nueva generación es mucho más abierta y colaborativa. “No veo que esté la competencia que quizás en otro tiempo hubo, ahora hasta nos compartimos los flyer aunque sean el mismo día a la misma hora, porque hay un sentido de hacer comunitario”.

El director cierra diciendo “Ahora queremos hacer que la obra gire por diferentes espacios, salas, uniones vecinales, queremos ver cómo alguien por primera vez descubre el teatro”.

Dato

Vacas gordas. Sábado 14 de mayo a las 21 horas.

Director: Benjamín Moran. Asistente de Dirección: Cristian Aballay. Diseño iluminación: Fernando Torres. Producción: Inefables,

Producción General: Daniela “Titux” Parra, Escenografía - Vestuario: Inefables, Intérpretes: Enrique "Quique" Villafañe y Guadalupe Herrera

Entradas por Eventbrite. Valor $500

Efimero. Domingo 15 de mayo a las 20 y 22.30

Actúan: Gisela de la Torre, María José Rey, Mifi Segovia, Luli Pontoriero, Cintia Ramírez y Gema Vera.

Entradas por Eventbrite. Valor $500