Tendencias moda verano 2026: 5 looks cómodos para el post-fiesta

El post-fiesta no tiene por qué ser sinónimo de descuido tras el despliegue de Nochebuena. El cuerpo suele estar algo hinchado por el calor y la cena, por lo que la ropa ajustada y los zapatos altos piden un descanso necesario. El objetivo es armar el "uniforme oficial" del 1 de enero para estar relajada, cómoda y lista para las fotos. La tendencia clave es el "effortless chic", que consiste en "verse bien sin esfuerzo" para transitar el descanso con elegancia.

Una de las apuestas seguras es el conjunto de lino, considerado el "material más noble para el calor de diciembre". Un pantalón wide leg con elástico y camisa haciendo juego funciona porque "es ultra fresco, no aprieta y te da un aire sofisticado de 'recién llegada de las vacaciones'". Se sugiere acompañarlo con un rodete alto tipo "clean look" y aros dorados pequeños. Para lidiar con la inflamación abdominal del brindis, los vestidos túnica XL o caftanes con estampados botánicos son aliados ideales, combinados con sandalias tipo birkenstock o andando descalza en casa.

En el street style urbano, los biker shorts que sostienen sin ajustar demasiado junto a una camisa oversize son infalibles. Los anteojos XL son "fundamentales para ocultar las ojeras" y la gorra tipo trucker protege al aire libre. Para un almuerzo que requiera estar más arreglada, la falda satinada con musculosa básica de algodón destaca por su contraste de texturas, siendo la mezcla de "seda y algodón" la definición del estilo relajado. Incluso el "pijama party" de lujo con conjuntos de satén es una opción válida, dado que "hoy los conjuntos de estilo lencero se usan incluso para salir a la calle".

Para completar el estilismo, es vital seguir los tres mandamientos: bajarse de los tacos en favor de sandalias planas o zapatillas blancas, usar un maquillaje "no-makeup" con corrector e hidratación para que la piel respire, y preferir accesorios estratégicos. Finalmente, elegir colores neutros como crudo, beige o verde oliva permite "limpiar" visualmente el exceso de brillo de la noche anterior y transmitir calma.