Los fueron a arrestar y soltaron a un pitbull para que mordiera a la Policía

Un operativo policial en el departamento Chimbas terminó en un violento enfrentamiento este domingo alrededor de las 16 horas. El incidente se desencadenó en las inmediaciones de calle Oro y Callejón Chubut, cuando efectivos de la Casilla Independencia, alertados por el 911, sorprendieron a Rodrigo Garín, de 25 años, mientras sustraía aberturas de una propiedad.

Pese a que el personal de la Motorizada VI logró reducir al sospechoso inicialmente, la situación escaló cuando los familiares de Garín intervinieron para evitar su traslado. Ante la hostilidad del entorno, se solicitó el apoyo de la Unidad Operativa Centenario. Fue en ese momento cuando un allegado al detenido liberó a un perro de raza pitbull, incitándolo a atacar a los uniformados que participaban del procedimiento.

El animal se lanzó contra un agente que acababa de arribar en motocicleta para colaborar con sus compañeros. Si bien el efectivo logró esquivar la mordida directa, el can alcanzó a rozarle la zona del gemelo de una de sus piernas, aunque no le provocó heridas de gravedad. Tras el ataque, los familiares se dispersaron y el perro se perdió entre las fincas de la zona, según confirmaron fuentes policiales.

Finalmente, Rodrigo Garín permanece alojado en la Comisaría 17ª. La Fiscalía de Flagrancia dispuso imputarlo por el delito de tentativa de robo, mientras se continúan las actuaciones correspondientes por los hechos de violencia ocurridos durante el operativo.