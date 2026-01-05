Nicolás Maduro fue trasladado al tribunal federal de Nueva York para enfrentar cargos de narcotráfico

En un hecho sin precedentes que marca un punto de inflexión en las relaciones hemisféricas, el ex presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron trasladados a Estados Unidos y comparecieron este lunes ante un juez federal en Nueva York para enfrentar graves cargos de narcotráfico y terrorismo.

El procesamiento se produce tras una operación militar estadounidense realizada en la madrugada del sábado en Caracas, que resultó en la captura de Maduro. Este lunes al mediodía, hora local, el ex mandatario y su esposa fueron presentados ante el juez federal Alvin K. Hellerstein en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York.

Los Cargos: narcoterrorismo y conspiración

El expediente judicial, bajo la supervisión del juez Hellerstein –calificado como “muy respetado” por el expresidente Donald Trump–, se centra en acusaciones de “narcoterrorismo” y conspiración para traficar drogas hacia Estados Unidos. La acusación detalla una red supuestamente dirigida desde el más alto nivel del gobierno venezolano, involucrando a altos funcionarios militares y políticos, y alega la utilización de las instituciones del Estado para proteger y promover el tráfico de cocaína.

Los fiscales federales argumentan que Maduro y Flores, junto con otros cómplices, convirtieron a Venezuela en un “Estado narco”, utilizando los ingresos del narcotráfico para enriquecerse y mantener el poder político a través de la corrupción y la represión.

Reacciones y geopolítica

El domingo por la noche, el expresidente Trump afirmó que la actual presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, “está cooperando” con Estados Unidos en el marco de la transición. Rodríguez, por su parte, ha pedido una relación “equilibrada y respetuosa” con Washington y ha invitado a “trabajar juntos en una agenda de cooperación” tras la captura de Maduro.

Funcionarios estadounidenses, incluido el secretario de Estado, Marco Rubio, avanzan en gestiones para establecer un gobierno interino en Venezuela. Rubio señaló que la prioridad es definir políticas que mantengan la influencia de Estados Unidos en el país sudamericano y aseguren una transición hacia la democracia.

Minuto a minuto y próximos pasos

La comparecencia inicial de Maduro y Flores ante el juez Hellerstein es sólo el primer paso en un proceso legal complejo y de alto perfil. Se espera que los acusados enfrenten una batalla legal prolongada, mientras el Departamento de Justicia busca demostrar los cargos que, de ser probados, podrían resultar en cadena perpetua.

El caso no sólo tiene profundas implicaciones judiciales, sino también políticas. Sacudirá los círculos del poder en Venezuela, redefinirá la guerra contra las drogas a nivel internacional y plantea cuestiones sobre la jurisdicción extraterritorial y la intervención en asuntos soberanos.

La comunidad internacional observa con atención el desarrollo de un caso que ya es histórico: por primera vez, un ex jefe de Estado latinoamericano es juzgado en suelo estadounidense por cargos de narcoterrorismo, marcando un capítulo dramático en la crisis venezolana y en la política exterior de Estados Unidos.