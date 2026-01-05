El juez federal Alvin K. Hellerstein, de 92 años, será el encargado de llevar adelante el proceso judicial contra Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, en los Estados Unidos. La primera audiencia se realizará hoy en el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, una de las cortes más relevantes del sistema judicial estadounidense.

Maduro enfrenta cargos por narcoterrorismo, luego de haber sido capturado en la madrugada del sábado tras un operativo encabezado por fuerzas de Estados Unidos en Venezuela. El caso, de fuerte impacto político y judicial, quedará bajo la conducción de un magistrado con una extensa y reconocida trayectoria.

Hellerstein nació en Nueva York en 1933 y se graduó en la Universidad de Columbia hace casi cinco décadas. Entre 1957 y 1960 se desempeñó en el Cuerpo de Auditores Generales del Ejército de los Estados Unidos y posteriormente ejerció la práctica privada del derecho hasta 1998, cuando fue designado juez del Distrito Sur por el entonces presidente Bill Clinton, para cubrir una vacante en esa corte federal.

A lo largo de su carrera, impartió justicia en numerosas causas de alto perfil. Entre las más resonantes se encuentra el juicio iniciado por Mayimba Music contra Shakira y Sony Music, en el que se reclamaba que la canción “Loca”, popularizada en 2010, era un plagio del tema “Loca con su Tiguere”, compuesto en 1998 por el dominicano Ramón Arias Vásquez. En ese fallo, Hellerstein consideró que existió una “copia ilegal”, pero responsabilizó únicamente a la discográfica, al sostener que la cantante desconocía el origen de la obra. Además, excluyó del fallo a la versión en inglés de la canción por no encontrar violación de derechos de autor.

El magistrado también intervino en el pedido de discovery impulsado por el Banco Mundial y la Corporación Financiera Internacional contra la empresa argentina Vicentín, con el objetivo de rastrear transferencias al exterior tras el default de la cerealera. En 2019, tuvo participación en el caso de abuso sexual contra el productor de cine Harvey Weinstein, en el que desestimó 17 demandas presentadas en su contra.

En el mismo tribunal federal de Nueva York, Hellerstein lleva además el proceso contra el exgeneral venezolano Hugo Armando “Pollo” Carvajal, exjefe de inteligencia del chavismo, acusado de narcotráfico. En otros fallos recientes, el juez ordenó en 2020 la liberación de Michael Cohen, exabogado de Donald Trump, al considerar que el Departamento de Justicia había restringido indebidamente su libertad de expresión, y en abril del año pasado bloqueó la deportación de inmigrantes sin audiencia previa.

Con este amplio recorrido judicial, Alvin Hellerstein será ahora quien presida el juicio contra Nicolás Maduro, acusado de haber utilizado al Estado venezolano durante más de dos décadas para introducir grandes cantidades de cocaína en Estados Unidos, en una causa que promete marcar un hito en la historia judicial y política internacional.