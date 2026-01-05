El barrio Las Pampas, en Pocito, fue escenario de una jornada de extrema violencia este domingo 4 de enero. Un enfrentamiento armado entre dos familias del complejo habitacional dejó como saldo a Ricardo Caballero, de 41 años, internado en estado crítico tras recibir un disparo en el abdomen. Por el hecho, las autoridades ya detuvieron a un sospechoso, mientras que otro hombre permanece prófugo y se realizaron múltiples allanamientos para esclarecer el caso.

La investigación señala que el conflicto se originó por una disputa de vieja data entre dos mujeres cuyas viviendas son colindantes. Aunque una de ellas radicó una denuncia policial durante la mañana del domingo, la situación escaló horas después. Según fuentes policiales, dos hombres armados se presentaron en la casa de la familia Caballero, rompieron vidrios y una ventana, y profirieron amenazas de muerte antes de retirarse momentáneamente.

Publicidad

Minutos más tarde, el ataque se trasladó a la vía pública. En la esquina del domicilio, los agresores abrieron fuego contra Ricardo Caballero, quien había regresado a la vivienda para acompañar a su hermana tras la denuncia inicial. El violento episodio quedó registrado en videos captados por los residentes de la zona, donde se observa a uno de los atacantes disparar, buscar refugio y volver a gatillar contra la propiedad a plena luz del día.

De acuerdo con la versión oficial, los atacantes fueron identificados como Alejandro Lara (28), esposo de la vecina implicada en la riña, y Jonathan Arancibia, conocido como "Tartamudo". Tras la intervención de la policía jurisdiccional, se logró la aprehensión de uno de los involucrados, mientras que el segundo sujeto es intensamente buscado por las fuerzas de seguridad tras haber escapado del lugar.