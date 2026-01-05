El consumo de contenidos en vivo por YouTube durante 2025 fue liderado por Telefe, Luzu TV y TN, de acuerdo con un exhaustivo relevamiento de Data Trip Streaming. El estudio, que auditó a más de 150 señales para identificar audiencias constantes y picos de espectadores, ratifica la vigencia de los medios tradicionales en la plataforma y el posicionamiento de Luzu TV como el referente más fuerte del streaming nativo en Argentina.

En el Top 10 general anual, donde conviven canales tradicionales y digitales, Telefe obtuvo el primer puesto en promedio de espectadores, seguido por Luzu TV y Todo Noticias. La lista de los más vistos se completa con OLGA, Bondi Live, C5N, La Nación, A24com, Crónica TV y Urbana Play.

En el desglose por categorías, Telefe dominó Entretenimiento con un promedio de 57.119 visualizaciones y un pico de 316.673. En TV Noticias, TN encabezó con 41.925 de promedio y un máximo de 349.973, mostrando un comportamiento similar al rating del cable. Por su parte, Luzu TV lideró el Streaming con 53.185 de promedio y un pico de 321.306, seguido en el rubro por OLGA, Bondi Live, Blender y Carnaval Stream, destacando casos donde los máximos multiplican ampliamente la media anual.

Otros ganadores del año fueron Urbana Play en Radios (promedio 7.254 / pico 42.103), AZZ en Deportes (promedio 5.972 / pico 57.748) e Infobae en Prensa (promedio 1.819 / pico 31.047).