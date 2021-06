“Tengo dos ángeles que me guían desde lo alto”, los mensajes de los hijos del matrimonio vallisto fallecido por covid

Hace días una noticia conmovió a la provincia, el fallecimiento de un matrimonio vallisto debido al coronavirus. Se trata de Alicia Burgoa, de 53 años, y Bruno Noriega, de 54 años, ambos nacidos en el departamento del este y fallecidos el mismo día: el 19 de junio.

Alicia había sido trasladada en helicóptero el lunes 14 a la Capital sanjuanina y la habían internado en la Clínica Santa Clara pero no pudo resistir al virus y falleció ese sábado. La mujer se desempeñó como docente particular y empleada municipal, era tesorera de la comuna vallista. Mientras que, Bruno fue comisario de la Seccional 12º y ya se había retirado de la Fuerza. Murió solo en su casa mientras cumplía el aislamiento dispuesto por padecer covid.

La pareja tuvo dos hijos, Facundo de 23 años y Bruno de 21, quienes viven en el departamento Capital. Ambos utilizaron la red social Facebook para despedirse de sus padres y para agradecerle al pueblo vallisto el apoyo que les estaban dando.

En el caso del mayor, Facundo, aseguró que su pueblo le dio las fuerzas necesarias para afrontar ese difícil momento. También le agradeció a sus amigos, sus profesores y a las personas que no lo conocen y aun así les preguntaron por la salud de sus padres.

“A partir de hoy tengo dos ángeles que me guían desde lo alto, mis dos ejemplos a seguir y mi fortaleza de siempre. Sé viejo querido que vos la buscaste a la mami para llevarla a la vida eterna y continuar con su camino sin ningún dolor”, escribió.

“Sé que en algún momento nos volveremos a cruzar y festejaremos. Hasta pronto cachito y Alicia, estarán en mi alma por siempre”, añadió.

Foto: Facebook.

El más chico, Bruno, primero despidió a su padre que fue quien falleció primero y algunas horas después emitió un mensaje para su madre.

“Mi viejo querido, furia, locura. Desde chico uno ni piensa en otra cosa que ser como tu viejo, mi viejo, esa persona fuerte que me guió, que me enseño, que me dijo que todo va a estar bien, que me enseño atar los cordones, me enseño a andar en bici, que en cada paso estuviste a mi lado. Que diste todo. Que dejaste todo por nosotros. Que me mande cagadas y con una mirada me dijiste todo. Festejamos logros y las derrotas ni hablar, siempre con abrazos diciéndome que habrá revancha. Y yo pensé muchas veces, este viejo, mi viejo. Va a ser eterno, y así será porque siempre pensaré en vos, sé que me seguirás guiando”, escribió Bruno.

Aseguró que es muy difícil despedirse de alguien “eterno” y se arrepintió de no decirle “te amo”, “pero sé que lo sabias”, dijo. “Siempre brillarás en el cielo. Te amo papá”, agregó.

Foto: Facebook.

En la tarde de ese sábado negro para los hermanos Noriega falleció su madre a quien también despidió con un mensaje.

"Mi hermosa madre, gracias, agradecerte porque me mimaste, porque me apañaste en todo. Cuidaste de mí, de mi hno y ahora estas cuidándolo al cachito. Siempre unidos los dos”, comentó.

Por último, aseguró que era muy difícil el momento que estaban pasando y volvió a agradecerles a ambos. “Es muy difícil despedirlos, no hay palabras para todo lo que pasa y mucho menos para agradecerles a ambos por todo, porque fueron incondicionales, excelentes en todos los sentidos. Beso al cielo”, cerró el menor de los Noriega.

Foto: Facebook.