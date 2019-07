Terminaron de reparar las 40 escuelas que tuvieron daños por el Zonda

Tras el fuerte viento Zonda que afectó a la provincia la semana pasada, el Ministerio de Educación le pidió a Infraestructura que repare los daños que sufrieron 40 edificios de escuelas diseminadas en diferentes departamentos. Tras varios días de trabajo, finalmente, las autoridades confirmaron que terminaron de arreglar los desperfectos.

A raíz de ello, la Dirección de Mantenimiento y Obras Menores (DMyOM) puso a disposición a todos sus inspectores y personal de las secciones de electricidad y sanitarios. Con un total de 80 trabajadores se dio solución a los daños provocados por el viento.

Cristian Hernández, director de la DMyOM, comentó que “en la mayoría de los casos el problema no fue en los edificios educativos propiamente dichos, sino en los tendidos eléctricos externos a las escuelas. Esto implica que el edificio no tenga luz, los tanques no se alimenten y por ende la escuela no tenga agua”.

Asimismo Hernández agregó que “sumado al problema eléctrico externo, encontramos muchos árboles y ramas caídas, tierra y vidrios rotos. Los vidrios se dañaron porque las ventanas estaban mal cerradas o tenían algún desperfecto”.

Para terminar, señaló: “Si bien fuimos a solucionar el problema que presentaban los pedidos de urgencia, también hicimos limpieza en general, revisamos cerraduras, tableros y llevamos agua potable con los camiones de la dirección. La mayoría de las escuelas están al 100% para funcionar, solo dependen de la solución eléctrica externa”.

Escuelas que fueron refaccionadas

Rivadavia

Escuela Timoteo Maradona

EPET N° 6

Angaco y San Martín

Escuela Houssay

Escuela Mary Mann

Escuela Juan Jufré

Escuela Juan José Paso

Escuela Víctor Mercante

Escuela Neuquén

Escuela Mallea

Pocito

Escuela Antonino Aberastain

Escuela Rudecindo Rojo

Escuela Jorge Washington

EPET N° 3

Sarmiento

Escuela Mariano Moreno

EPET N° 2

Zonda

Escuela Agrotécnica de Zonda

Escuela Mercedes Nievas de Castro

Albardón

Escuela Provincia de Jujuy

Escuela Vicente López y Planes

Escuela Vicecomodoro Marambio

Rawson

Escuela Walt Disney

Escuela Cristóbal Colón

Escuela Rosario Vera Peñaloza

Escuela América

Escuela Valle Grande

Escuela Saturnino Salas

Escuela 11 de Septiembre – Juan XXIII

Escuela Mary O' Graham

Capital

Escuela Manuel Belgrano

Escuela Esteban Echeverría

Escuela Provincia de Santa Fe

Jáchal

Escuela Gabriel Albarracín

Escuela Marcos Sastre

Escuela 24 de Septiembre

Escuela Rubén Darío

Escuela Fleming

Escuela Deán Gregorio Funes

Escuela Almirante Ramón González Fernández

Las zonas con mayores problemas fueron: norte de Jáchal y departamento Angaco, con problemas eléctricos; este de Rawson, donde los incendios forestales derribaron postes eléctricos e hicieron estallar transformadores; y San Martín, con térmicas y disyuntores rotos por golpes de tensión. En tanto que en Capital, Rivadavia y Pocito se detectaron problemas menores.