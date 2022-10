¡Terrible! Franco Soldano y un momento desesperante con su familia entre los gases lacrimógenos

En el Estadio Juan Carmelo Zerillo de La Plata, Franco Soldano vivió un momento de puro pánico. El delantero de Gimnasia tenía a su familia en las gradas en el momento que se desató la locura con los gases lacrimógenos. La desesperación de miles de personas presentes se pudo ver en imágenes, aunque es indescriptible para quienes no lo vivieron en carne propia. Sin embargo, las palabras del exatacante de Boca impactaron.

Dialogando con ESPN, Soldano profundizó: "Una noche triste porque te replanteas muchas cosas. Es difícil hablar. Después nos quejamos que el jugador quiere irse afuera, se pone siempre lo económico y hay cosas muchos más importantes. Hablo por mí: tenía a mi señora de nueve meses embarazada en la platea, hoy por primera vez vino mi hermana con una nena de cuatro meses. No pasa por el fútbol, pasa por la vida, la familia, empezás a replantearte muchas cosas".

Publicidad

"Me habrá llevado media hora o 45 minutos... Fueron los 45 minutos más largos de mi vida. Uno a medida que iba buscando también veía la desesperación de la gente, que la estaba pasando realmente muy mal. Me trepé a una platea, no sé por dónde salí. Después salí a la cancha, hasta que los encontré y ahí fue un alivio enorme. Entré, traté de comunicarme con el celular y era imposible", detalló el futbolista de Gimnasia y Esgrima La Plata.

Registrate al Newsletter Recibí las noticias recomendadas en tu bandeja de entrada Registrate {{msj}} {{msj}}

Noche de terror para Franco Soldano

A su vez, Franco reflexionó: "Salí corriendo en contra de toda la gente que trataba de salir desesperada buscando poder verlos, ver que estén tranquilos, se te pasan tantas cosas por la cabeza. Lo deportivo queda tan atrás que la verdad que es una lástima, hoy es una noche triste. Hablar ahora en este momento es muy difícil, mi papá es médico y se puso a atender gente en la platea porque no había ambulancias ni nada. Se puso a atender gente en la platea hasta que le dije por favor que se vaya adentro, que priorice a mi señora".

"Estaba mi hermana con su hija de cuatro meses también. Fue un momento duro. Recién ahora puedo sacar a mi familia de acá. Es muy difícil descansar esta noche. Cuando entramos y empezamos a escuchar las corridas de la gente que pasaba por el vestuario y que todo el tema de los gases se empezaba a acercar a las plateas donde estaban las familias, creo que ahí se puso peligroso", aseveró el delantero.

Para sentenciar, Franco Soldano acotó: "Termina siendo una noche muy triste, tendría que haber sido una fiesta porque era el partido de la fecha y termina siendo un bochorno. El sueño de todo chico que juega la pelota es tener una noche como la de hoy: jugar contra Boca, peleando el campeonato, con el estadio lleno, tu familia viéndote. Vivís una noche como la de hoy y toda esa ilusión de chico se derrumba porque te das cuenta que lo realmente importante es otra cosa".