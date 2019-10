Tevez: "No estoy desesperado por jugar contra River, porque esa es decisión de Alfaro"

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Carlos Tevez pareció dejar de lado su frontalidad esta noche, durante la octava Cena Anual Solidaria que la Fundación Boca Social desarrolló por primera vez en la Bombonera, y aseguró que no está "desesperado por jugar como titular frente a River, porque esa es una decisión que tomará el Míster (Gustavo) Alfaro". "Cuando uno reconoce un problema ya dio dos pasos adelante y a partir de ahí es más fácil solucionarlo. Sabemos lo que nos pasa, lo hablamos con Alfaro y estamos tratando de solucionarlo. Boca tiene que salir adelante en conjunto. No estoy desesperado por jugar con River, porque esa es decisión del Míster", indicó Tevez. "Con trabajo, sacrificio, y mentalizados de lo que tenemos que hacer. Será importante no volverse loco y hay que hacer las cosas de la manera más simple. Esa será la manera de avanzar por el buen camino", remarcó. Tevez reconoció que "este partido con River es muy difícil, pero hay que saber que son 90 minutos y no hay que desesperarse por hacer un gol en los primeros 20. Si hacemos nuestro mejor partido, tenemos chances de darlo vuelta". "Acá no hay titulares y suplentes para jugar con River. Estamos probando con (Mauro) Zárate y yo, o él con (Franco) Soldano o éste conmigo. Alfaro es un gran estratega y lo que él piense para jugarle a River lo vamos a llevar adelante como él lo diga", puntualizó. "Es que como soy políticamente incorrecto porque no cuido mis palabras, a veces se generan líos, pero siempre hacen una novela de lo que no existe, y este es un mensaje para mis compañeros, porque todos sabemos que debemos mejorar. Nosotros estamos tratando de encontrar el mejor esquema para jugar con River. Y s uno disfruta del fútbol puede alcanzar sus sueños", concluyó. El evento para 1.500 personas se llamó Enzo Pagani en honor al fallecido director de Boca Social y contó con la participación de los dos planteles de fútbol, masculino y femenino. En su transcurso se remató un auto con los colores azul y Amarillo de Boca junto con una moto y camisetas. Estuvieron presentes autoridades del club y viejas glorias del fútbol, que cenaron en un sobrepiso instalado en el sector L de plateas. "Esta es una gran familia y sabemos que tenemos un partido difícil con River, pero confiamos en que nuestros jugadores lo van a sacar adelante", coincidió con Tevez, también en diálogo con TyS Sports, el presidente boquense, Daniel Angelici. "Esta Cena Anual Solidaria la hacemos en el club a pedido de mi familia y de varios socios, que lo querían así porque es nuestro último acto como presidente de la institución. Acá cobramos 35.000 pesos el cubierto y vamos a recaudar entre 45.000.000 y 50.000.000 de pesos, pero más allá de lo que hicimos en nuestro mandato y de los 1.300 millones de superávit, lo que nos reclama el hincha es ganar esta Libertadores", aceptó. Y sobre ese encuentro puntualizó que en los "últimos días se llevó a cabo una reunión de aproximación con la gente de seguridad. Vamos a tener una cantidad casi exagerada de efectivos para el superclásico, pero lo que le pedimos a los 52.000 hinchas que estén en la cancha ese partido es que vengan a alentar y nada más, porque no queremos que nos suspendan la cancha a futuro". "Y en cuanto a mí, después de las próximas elecciones voy a estar cerca del club, colaborando como siempre, pero no voy a participar de la vida política de la institución, porque hace mucho que estoy y quiero alejarme del día a día", avisó finalmente Angelici. Más allá del superclásico semifinal de la Copa Libertadores del próximo martes 22, lo que también se está resolviendo por estas horas en el seno de la Superliga es adelantar los partidos que jugarán Boca con Racing y River con Arsenal, correspondientes a la décima fecha, para el viernes 18 en vez del sábado 19 como estaba programado originalmente, por pedido de los organismos de seguridad, ya que habrá una marcha pólítica ese día.