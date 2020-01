Thelma Fardin, muy cerca del Bailando 2020

Desde su primera temporada teatral marplatense, la protagonista de Fuera de línea (Teatro Provincial) habla de esta nueva oferta laboral.

“¡Es verdad que me convocaron!”, reconoce Thelma Fardin lanzando una mirada divertida a la espuma de mar que moja sus pies, y explaya: “La propuesta le llegó a mi representante a fines del 2019, cuando yo estaba por estrenar la obra”.

–¿Te seduce la idea de aceptarla?

–Realmente no me senté a pensarlo todavía. A mí me encanta bailar, pero no soy una actriz y punto. Hay muchas otras cosas que se ponen en juego a la hora de pensar si yo estaría o no estaría en el Bailando…

–¿No te sentís libre para decidir?

–Digamos que en este momento la responsabilidad que siento por el rol social que ocupo es con todo. Además, hace años que no veo el programa y no sé en qué tónica está el programa. Sé que después de mi denuncia a Juan Darthés y de todo lo que paso, Mery del Cerro hizo ahí su denuncia pública y que Griselda Siciliani participó, ¡porque la vi bailando mucho a través de sus redes sociales! (Ríe) Igual, yo en este momento tengo muchas ganas de ver la posibilidad de armar una carrera artística hacia afuera y hace poco me llamaron de una serie internacional que se filmaría en México.

–¿Volverías a irte?

–Ya escapé muchas veces de Argentina (N. de la R: vivió en España, Italia y México) porque no soportaba estar trabajando en este espacio. Evidentemente tenía un dolor muy grande en relación a lo que había pasado con mi carrera estando expuesta desde mi lugar profesional. Pero hoy, que me siento feliz acá, no me instalaría en otro país. Iría y volvería.

–Ahora, si tuvieras que decidirlo hoy, ¿Bailando sí o no?

–¿Te imaginas si te lo confirmo a vos antes de charlarlo con mi representante? (Ríe). A ver, te puedo decir que encanta bailar y que me parece un planazo, pero el Bailando es mucho más complejo que eso.

