Thiago Silva ha sacudido nuevamente el mercado europeo con una decisión inesperada. Tras su salida de Fluminense, la leyenda brasileña se fijó como objetivo volver a competir en la élite del fútbol a pesar de tener 41 años. Cuando todo parecía que su futuro estaría en el Milan, el defensor anunció su llegada a un histórico club del Viejo Continente.

El ex Chelsea y PSG fue presentado oficialmente como nuevo jugador del Porto. Según informó el periodista italiano Fabrizio Romano, la operación se cerró en condición de libre, luego de un año y medio en el Tricolor.

El deseo de competir nuevamente en Europa terminó pesando en la balanza y el experimentado central optó por volver a Portugal para ponerse la camiseta de los Dragones. Thiago Silva ya estuvo en el Porto en 2005, cuando lo compraron con apenas 20 años, pero nunca llegó a debutar con el primer equipo.

El contrato será corto, ya que Thiago Silva firmó por seis meses, con una opción para extender el vínculo hasta mediados de 2027. El motivo detrás de esta decisión es el fuerte deseo que tiene el futbolista de vestir por última vez la camiseta de la Selección de Brasil en el Mundial 2026.

El anuncio oficial llegó a través de un video difundido por el club luso, en el que el histórico zaguero expresó su entusiasmo por este nuevo desafío. "Estoy aquí para anunciar mi retorno a los Dragones y decirles lo feliz y emocionado que estoy por esta oportunidad. Estoy muy motivado, espero que pueda ayudar de la mejor manera posible", aseguró.

En el cierre, Thiago Silva también tuvo palabras de agradecimiento para las autoridades del Porto y para los hinchas: "Me gustaría agradecerle al presidente André Villas-Boas y al técnico Francesco Farioli por la oportunidad... Simplemente decirles lo ansioso que estoy por vestir otra vez estos colores. Cuento con su apoyo y espero verlos en el Dragao Stadium".