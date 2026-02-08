Anita Pau fue ovacionada en la calle Corrientes y sigue llevando su música sanjuanina a Buenos Aires

La música sanjuanina sigue buscando nuevos escenarios y cruces con públicos diversos, y en ese camino se inscribe el reciente paso de Anita Pau por la ciudad de Buenos Aires. La artista, cuyo nombre real es Ana Paula Torres, protagonizó un espectáculo callejero en plena calle Corrientes, donde fue ovacionada tras interpretar un cover de “Mi falta de querer” de Mon Laferte.

La escena, espontánea y urbana, marcó un momento clave para la joven cantante sanjuanina, que se encuentra en plena etapa de crecimiento y proyección artística. Tras la presentación, expresó su emoción por la respuesta del público porteño:

“Qué locura todo lo que estoy viviendo aquí, gracias por su amor y por regalarme sus aplausos, me hacen sentir la persona más feliz del mundo, esto es de otro planeta”.

Publicidad

Con apenas 20 años, Ana Paula Torres se posiciona como una de las nuevas voces de San Juan que apuesta a expandir su camino más allá de la provincia. Su proyecto artístico, bajo el nombre de Anita Pau, se caracteriza por una búsqueda constante y por el cruce de géneros musicales, sin encasillarse en un solo estilo.

El recorrido musical de Ana Paula Torres comenzó de manera inesperada. Durante una fiesta, se subió a un escenario sin que sus padres lo supieran. “Desde ahí, les dije a mis papás que quería ser cantante”, recordó sobre ese primer impulso que marcó el inicio de su camino artístico.

Publicidad

Con presentaciones que cruzan lo callejero y lo íntimo, y una propuesta en expansión, Anita Pau continúa construyendo su identidad musical, llevando la voz sanjuanina a nuevos escenarios y buscando ser descubierta por públicos cada vez más amplios.