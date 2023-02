Como todos los años los últimos días de febrero en San Juan no se habla de otra cosa que de la Fiesta Nacional del Sol, si bien durante casi todas las noches de festejo llovió y esto no fue un obstáculo para que la gente se divierta, la jornada del sábado fue más dura y obligó a reprogramar el espectáculo final de la edición 2023. Ahora el pronóstico adelanta que este domingo el cielo podría permanecer parcialmente nublado y la temperatura no superaría los 31 °C.

El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional informó que para este domingo la temperatura oscilará entre los 20º y 31 °C, con viento fuerte y moderado desde el sector sur que irá descendiendo. Es que las ráfagas desde el sector sur podrían alcanzar una velocidad de 50 kilómetros durante la mañana. En esa misma línea, se espera que las lluvias cesen y que el cielo permanezca parcialmente nublado durante gran parte de este domingo, sin probabilidades de precipitación.

Cabe destacar, que la lluvia y el granizo obligaron a las autoridades del Ministerio de Turismo de la provincia a confirmar minutos antes de las 22 del sábado que se suspendían todas las actividades previstas para la última noche de la Fiesta Nacional del Sol. Esto se debió a una segunda lluvia torrencial que cayó en horas de la noche y para "priorizar la seguridad de los sanjuaninos" se reprogramó el espectáculo final.

En consecuencia las autoridades decidieron postergar el espectáculo final para el día domingo en el Escenario San Juan a partir de las 21 horas, contando con la habilitación de la oferta gastronómica. Aunque explicaron que los espectáculos previstos en los restantes escenarios no estarán disponibles.

Pese a la postergación las autoridades explicaron que la gente que haya comprado su entrada y todavía la conserve, podrá utilizarla para ingresar el día domingo al Escenario San Juan. La actividad en el predio ferial será nula. Esto quiere decir que los stands tanto del sector público como de la parte privada estarán cerrados para el público. De esta manera, el predio Costanera solo estará habilitado para el espectáculo final.