El último sábado de noviembre llega con una combinación de calor, inestabilidad y viento en San Juan. Según el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico, la jornada de este 29 de noviembre estará marcada por temperaturas elevadas, cielo mayormente nublado y la presencia de tormentas aisladas hacia la tarde y la noche.

Durante la mañana, el cielo se mantendrá mayormente cubierto, con una temperatura que rondará los 22°C y sin probabilidad de precipitaciones. El viento soplará desde el sector sur, con velocidades que irán de 23 a 31 km/h y ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.

Hacia la tarde, el termómetro trepará hasta los 34°C, convirtiendo al sábado en una jornada calurosa. Será también el momento donde la inestabilidad comenzará a hacerse sentir: la probabilidad de precipitaciones aumentará a un rango de 10% a 40%, con la presencia de tormentas aisladas. El viento sur se intensificará, con velocidades sostenidas entre 32 y 41 km/h y ráfagas que podrían superar los 50 km/h.

La noche mantendrá esa tendencia: continuarán las tormentas aisladas, con una probabilidad de lluvias similar a la de la tarde, y la temperatura descenderá a unos 26°C, aun así manteniéndose cálida. El viento sur seguirá soplando con fuerza, con ráfagas estimadas entre 51 y 59 km/h.