Un violento hecho ocurrido en la madrugada de este 3 de febrero en Capital terminó con una mujer condenada a un mes de prisión efectiva, luego de un juicio abreviado por los delitos de lesiones leves y amenazas.

El caso, caratulado contra Gladys Ponce Gutiérrez, fue llevado adelante por el fiscal Carlos Rodríguez, con la intervención del ayudante fiscal Eduardo García Thomas. La Justicia resolvió además declarar la reincidencia de la imputada y dictar prisión preventiva.

Según la investigación, alrededor de las 00.05 horas, personal del Comunal Capital fue comisionado por el Comando Radioeléctrico Central a la intersección de calles Entre Ríos y Chile, donde se alertaba sobre una mujer que estaba agrediendo a un hombre en la vía pública.

Al llegar, los efectivos encontraron a un hombre reteniendo a una mujer. El masculino, identificado como A.J.A., de 30 años, de nacionalidad boliviana, manifestó haber sido quien llamó al 911. Relató que minutos antes había alzado a la mujer, quien se desempeñaría como trabajadora sexual, en Avenida Rawson y General Paz. Tras acordar un servicio, la imputada aprovechó que el damnificado le entregó su celular para que coloque su alias y realice una transferencia y la trabajadora sexual se transfirió 800 mil pesos, en dos operaciones de 400 mil cada una.

Al advertir el damnificado la maniobra, se produjo una discusión dentro del vehículo, que se encontraba en inmediaciones de Circunvalación, entre Avenida Sarmiento y General Paz. La mujer descendió del rodado y huyó hacia un descampado, donde exhibió un cuchillo y lo amenazó de muerte.

La persecución finalizó en Chile y Entre Ríos, donde se produjo un forcejeo. Según consta en la causa, la imputada golpeó al damnificado en los testículos, le provocó rasguños en brazos y cuello, y le rompió la remera.

El procedimiento fue puesto en conocimiento del Sistema Acusatorio y tomó intervención el ayudante fiscal de turno, Alejandro Solera, quien entrevistó a la víctima en el lugar. Posteriormente, la causa avanzó hasta resolverse mediante juicio abreviado, con la condena ya dictada.

La investigación continuará para establecer si la mujer realizó la misma maniobra con otros clientes.