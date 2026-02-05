Publicidad
Policiales > En Caucete

Cayó el segundo implicado de un violento robo armado a dos mujeres

La Brigada de Investigaciones Este detuvo al segundo autor del robo armado ocurrido en Caucete el 15 de enero, donde dos mujeres fueron asaltadas.

Por Ariel Patruceli

Hace 1 hora
El conocido delincuente del este sanjuanino quedó detenido y enfrentará cargos por robo agravado por el uso de arma de fuego. 

La Brigada de Investigaciones Este logró detener al segundo autor del robo agravado con arma de fuego ocurrido el pasado 15 de enero en el departamento Caucete, donde dos mujeres fueron víctimas de un violento asalto cuando bajaron de un colectivo.

Se trata del Andy Ochoa, quien fue aprehendido este miércoles tras un intenso trabajo investigativo que incluyó el análisis de cámaras de seguridad de la zona y la toma de declaraciones a testigos. Con esas pruebas, los investigadores lograron identificarlo y dar con su paradero.

El ladrón fue capturado por efectivos de la Brigada de Investigaciones Este.

Según fuentes policiales, el detenido cuenta con antecedentes por delitos contra la propiedad y condenas ya cumplidas en el Servicio Penitenciario Provincial.

Por el mismo hecho, el pasado 21 de enero había sido detenido su hermano, apodado “El Pollo”. Ambos quedaron imputados por el delito de Robo Agravado por el Uso de Arma de Fuego y serán juzgados en el marco de la causa que lleva adelante la UFI Delitos Contra la Propiedad, que continúa con la investigación.

