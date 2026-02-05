Hecho. Acá va la nota con **5.000** corregido y sin otros cambios.

La Asociación de Viñateros Independientes de San Juan elevó al gobernador Marcelo Orrego un documento con pedidos urgentes y propuestas de mediano plazo para enfrentar la profunda crisis que atraviesa la vitivinicultura. El planteo apunta a la caída del precio de la uva, la pérdida de rentabilidad y el impacto de decisiones regulatorias que, según advierten, pusieron en jaque la continuidad de miles de productores.

El encuentro con el mandatario provincial dejó abierto un canal de diálogo. Así lo expresó el presidente de la entidad, Juan José Ramos, al señalar que “el compromiso es seguir en contacto con ellos. Ellos van a hacer gestiones ante los mosteros, ante los formadores de precios y con el gobierno de Mendoza”.

Desde el sector, explicaron que una de las principales expectativas está puesta en el impacto concreto de esas gestiones. “Nosotros vamos a seguir de cerca a ver qué resultado tienen las gestiones, porque hemos presentado una cantidad de propuestas”, sostuvo Ramos, al remarcar que algunas de ellas apuntan a aliviar el frente financiero de los productores.

Entre los reclamos inmediatos figura la postergación de la fecha de liberación de los vinos nuevos al uno de agosto. Los viñateros sostienen que esta medida permitiría ordenar el mercado y generar mejores condiciones para negociar valores que se acerquen a los costos reales de producción. En ese marco, se planteó como referencia un precio de alrededor de $500 por kilo para la uva común y de $1.000 por kilo para la uva fina.

El documento también incluye pedidos vinculados al acceso al crédito. “Por ejemplo, el tema préstamo, tasa de interés, a ver si se puede mejorar”, expresó Ramos, aunque advirtió que el núcleo del problema sigue siendo el precio. “El fondo de la cosa es cuánto se va a pagar por la uva”, resumió.

Liberación de vinos y tensiones internas

La discusión por la liberación de vinos nuevos también quedó expuesta durante la reunión. “Ver el tema liberación, porque en ese punto, desgraciadamente, un sector que es la mesa vitivinícola está en oposición”, afirmó Ramos, y advirtió que esa postura termina perjudicando a los pequeños y medianos productores. “Nos perjudica a los productores que haya sectores que protejan a las grandes corporaciones”, agregó.

Además de las medidas urgentes, el documento presentado al Gobierno incluye propuestas de mediano plazo, como la reconversión de 5.000 hectáreas de uva común hacia variedades sin semilla, la reactivación de líneas de crédito para inversión y capital de trabajo, y un plan integral frente a la crisis hídrica, con riego presurizado y recarga de acuíferos.

Los viñateros esperan ahora que las gestiones anunciadas se traduzcan en definiciones concretas. Mientras tanto, el sector sigue en estado de alerta, a la espera de señales claras sobre precios, financiamiento y reglas de juego para la próxima cosecha.