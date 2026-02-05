El colorido de los trajes, el sonido de los cascabeles y la fuerza del paso de los caporales no serán solo una exhibición artística este sábado en San Juan. Detrás de cada coreografía hay un grito de resistencia cultural. La comunidad boliviana de la provincia se prepara para el XV Encuentro Mundial de la Organización de Defensa del Folklore Boliviano (Obdefo), una movilización simultánea en 99 ciudades de los cinco continentes que busca poner un freno a lo que consideran una "usurpación" de su identidad por parte de Perú.

La cita es este sábado 7 de febrero a las 19:00 horas en la Plaza del Bicentenario. Allí, la marchar no será una simple caminata; será un despliegue de fe y resistencia liderado por la Fraternidad Centralistas. Esta agrupación, que es la columna vertebral del folklore boliviano en la provincia, celebrará con este encuentro sus 40 años de trayectoria en San Juan.

Además, se sumarán cinco agrupaciones locales, Caporales Centralistas, Valan Rucus, San Simón Filial Oruro y San Simón de San Juan, elevarán su reclamo contra la festividad de la Virgen de la Candelaria de Puno, Perú, que se celebra por estos mismos días.

Una de las marchas que se realizó en San Juan.

Identidad bajo la lupa: el conflicto con Puno

Para Melanie Valda Gómez, coordinadora de Obdefo en la provincia, explicó a DIARIO HUARPE que la situación ha llegado a un límite de "apropiación indebida". Según explicó a este medio, el conflicto radica en que la festividad peruana utiliza elementos idénticos a los bolivianos sin reconocer su origen. "Este encuentro mundial se realiza justo contra el plagio de la festividad de la Virgen de la Candelaria en Puno, donde muestran danzas, música y vestimentas típicas de Bolivia y se las apropian como de ellos", sentenció.

La disputa no es menor, ya que toca fibras sensibles de la historia andina. "Obdefo es una organización de defensa del folklore boliviano que busca defender las apropiaciones culturales que tienen diferentes lugares del mundo", agregó la coordinadora. Además, recordó que existe un respaldo internacional de peso para su postura: "La Unesco a Bolivia como la capital cultural de todas estas danzas y Perú se las quiere apropiar".

El fenómeno local: un folklore que late en sangre sanjuanina

Uno de los puntos más reveladores de la entrevista con Valda Gómez es el proceso de transculturación que vive San Juan. A diferencia de lo que se podría creer, las filas de los cuerpos de baile no están compuestas únicamente por residentes bolivianos. De hecho, la danza se ha convertido en un puente de hermandad que abrazó a los locales.

"Yo creo que el 80% de los danzantes no tiene raíces ni sangre boliviana; son sanjuaninos que se han ido sumando a través del amor a las danzas, el amor a la Virgen", reveló Melanie.

Esta cifra pone de manifiesto que la defensa de estos bailes ya no es solo una causa nacionalista de Bolivia, sino una bandera que los sanjuaninos han hecho propia tras décadas de convivencia.

Una protesta con música y banderas

La jornada del sábado no será una marcha silenciosa. Será una explosión de cultura destinada a la difusión digital masiva. "Lo que hacemos nosotros es protestar contra estas irregularidades culturales mostrando las danzas y siempre la bandera de Bolivia acompañando", explicó la organizadora. Se ha pedido a los asistentes que filmen y transmitan en vivo con consignas claras: “Estas danzas son 100% bolivianas y no hay que avalar el plagio, y menos aún en algo que es nuestra identidad”.

El evento iniciará formalmente con el Himno Nacional de Bolivia, seguido de palabras que buscan concientizar a los espectadores sobre el valor del patrimonio inmaterial. Bajo la consigna final y más contundente, "Bolivia tradición, Puno imitación", la comunidad buscará que a nivel internacional se reconozca que el caporal, la diablada y la morenada tienen un origen común y pertenecen al patrimonio cultural de Bolivia.