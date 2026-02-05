Un importante operativo policial se llevó a cabo en las últimas horas en el departamento Rivadavia, donde la Policía de San Juan realizó allanamientos en dos viviendas del barrio Sierras de Marquesado, en el marco de una investigación por portación ilegal de arma de fuego.

El sujeto de 20 años de apellido Maza quedó vinculado a varios delitos, tenencia Ilegal de armas de fuego y drogas.

El procedimiento estuvo a cargo de personal de la Comisaría 38ª ubicada en Rivadavia, la DDI (Departamento Drogas Ilegales) y la UFI Genérica. En el primer domicilio allanado, los efectivos secuestraron un revólver calibre 22 con 87 cartuchos, también un revólver calibre 32 con su respectiva munición, ocho cartuchos calibre 16, un chaleco táctico policial y 22 plantas de marihuana.

Las plantas que fueron incautadas en dos domicilios.

En un segundo domicilio allanado en la misma zona, la Policía detuvo a un joven de apellido Maza, de 20 años, y secuestró dos plantas de marihuana.

El chaleco táctico que fue secuestrado y la Policía investigará su origen.

El detenido y todos los elementos incautados fueron trasladados a la Comisaría 38ª. En lo referido a las plantas de marihuana, tomó intervención la Justicia Federal, con la participación de personal de la División Drogas Ilegales de la Policía de San Juan.