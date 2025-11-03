Uno de los atractivos que el público espera y disfruta en la Fiesta Nacional del Sol es el show artístico que tiene lugar en el Velódromo Vicente Chancay. En la cuenta regresiva de la nueva edición de la máxima celebración local, un gran equipo trabaja in situ para esta gran puesta que se realizará el 20, 21 y 22 de noviembre próximos.

Basado en el guión con autoría de Nicolás Rodríguez, el show “evoca los sentimientos a través de canciones y danza, mostrando las tradiciones, contadas en una puesta coreográfica con más de 300 bailarines en escena”, comentó la directora artística, Belén Montilla.

Así los bailarines van contando y bailando la composición musical y, a lo largo de este trayecto, que lleva el nombre “San Juan, mi tierra querida”, la obertura conduce a dar respuesta a la pregunta: ¿Por qué amamos San Juan”.

El show gira sobre una historia de amor ya que se trata del “enamoramiento hacia San Juan”: Para eso, “en el momento del casting, tuvimos en cuenta que los bailarines sean versátiles, puedan resolver distintas situaciones. No solo musicalmente, sino escénicamente, ya que la propuesta es tratar de mantener a los artistas la mayor parte posible en escena. En esa línea, se pensó en un vestuario que sea útil para tal fin, para que no haya tantos cambios y puedan permanecer en la puesta”, destacó la directora artística.

Detrás de esto, hay un gran equipo trabajando, que pensó una misma idea y, así, trabajarla en esta puesta. “Se nota el amor a la fiesta y eso hace que sea muy gratificante estar de este lado en esta super producción local”, dijo Belén Montilla y agregó “creo que San Juan es justamente eso, un latido de corazón, donde todo surge desde ahí; desde esa energía vital para transformarse en una energía musical, en una energía de la palabra puesta en poesías de autores locales históricos y actuales”.

De esta manera, el show del Velódromo mostrará esa energía puesta desde la danza a través de los bailarines y de un gran equipo de profesionales que dejarán en cada espectador, el amor a la provincia, recorriendo los recovecos de los recuerdos, pero en el aquí y ahora con canciones muy modernas.

Para disfrutar el show “San Juan, mi tierra querida”, las entradas pueden adquirirse de manera presencial en boletería del Teatro del Bicentenario, de lunes a viernes, de 9 a 19, y también en forma on line a través de auteoentrada.com.

La entrada más económica es de $5.000 y permite acceder a la Feria y al show del Velódromo. También hay otros tickets disponibles con valores que van desde $10.000 hasta $35.000, según el sector elegido dentro del Estadio San Juan del Bicentenario y permiten acceder a la Feria y al show del Velódromo. Cabe destacar que los menores de seis años ingresarán gratis.