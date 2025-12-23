RIGI en San Juan: la reacción de Milei que llamó la atención

La industria minera de San Juan volvió a quedar en el centro de la escena nacional tras la aprobación del proyecto RIGI de Gualcamayo, una iniciativa que contempla una inversión estimada en US$660 millones y que permitirá extender la vida útil de una mina que se encuentra en una etapa avanzada de agotamiento. La decisión no solo tuvo impacto en el sector productivo, sino que también despertó una reacción pública del presidente Javier Milei, quien expresó su sorpresa a través de un breve pero elocuente mensaje en redes sociales.

“Tremendo dato” fue el texto que acompañó el retuit que realizó el jefe de Estado, al replicar una publicación del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo. En ese mensaje, el titular del Palacio de Hacienda detalló que el Comité Evaluador del RIGI dio luz verde al proyecto sanjuanino, considerado clave para sostener la actividad minera y el empleo en la provincia.

Según explicó Caputo, la aprobación permitirá avanzar en el desarrollo del yacimiento conocido como Carbonatos Profundos, una apuesta tecnológica y productiva que apunta a prolongar la operación de Gualcamayo mediante nuevos métodos de explotación. El proyecto prevé la creación de alrededor de 1.700 puestos de trabajo directos, un dato que fue destacado tanto por el Gobierno nacional como por referentes del sector privado.

El gesto de Milei no pasó inadvertido en San Juan, donde el respaldo implícito del Presidente refuerza la relevancia política y económica de la iniciativa. En un contexto de fuerte ajuste fiscal y revisión del rol del Estado en la economía, el RIGI se consolidó como una de las herramientas centrales del Ejecutivo para atraer inversiones de gran escala, especialmente en sectores estratégicos como la minería y la energía.

Con la aprobación del proyecto de Gualcamayo, ya son diez los emprendimientos que obtuvieron aval dentro del RIGI, con una inversión total que supera los US$25.000 millones, de acuerdo a los datos oficiales difundidos por el Ministerio de Economía. Para el Gobierno, estos números son una señal de confianza del sector privado y un respaldo al nuevo esquema de incentivos.

En ese marco, el “Tremendo dato” que Milei decidió compartir sintetiza el mensaje político que busca transmitir la Casa Rosada: la llegada de capitales y la reactivación de actividades productivas en provincias como San Juan son presentadas como uno de los pilares del modelo económico que impulsa la gestión libertaria.