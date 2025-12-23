En noviembre pasado, el número de argentinos que viajaron al exterior creció 15,3 % en comparación con el mismo mes del año anterior, según datos oficiales difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Este resultado refleja una dinámica de recuperación del turismo emisivo, impulsada por la mayor demanda de viajes al exterior tras varios meses de actividad turística intensa.

Mientras tanto, el ingreso de turistas extranjeros a Argentina registró una contracción del 2,7 % interanual, lo que contribuye a un mayor desequilibrio en la balanza turística al combinarse con el aumento de las salidas de residentes.

La tendencia de crecimiento en los viajes al exterior ya venía observándose en meses previos, con aumentos en la cantidad de residentes argentinos que se movilizan hacia países limítrofes y otros destinos internacionales, aunque los datos de noviembre consolidan un avance interanual más marcado.

El turismo emisivo, impulsado en parte por la búsqueda de experiencias internacionales y la disponibilidad de vuelos y paquetes turísticos, sigue siendo uno de los sectores con mayor dinamismo dentro del movimiento turístico nacional, a pesar de los desafíos en el turismo receptivo.

Este escenario de mayor salida de argentinos y menor llegada de visitantes internacionales impacta de lleno en los ingresos de divisas por turismo, un componente central para la economía en épocas de estacionalidad alta y salida de vacaciones.