Todos los pacientes con fiebre son analizados por coronavirus y dengue

La jefa de Epidemiología de Salud Pública, Mónica Jofré, confirmó que en los últimos días los pacientes que ingresan con fiebre son sometidos testeos para coronavirus y dengue.

La profesional explicó que ambas enfermedades comparten un "cuadro clínico" similar. Es decir que ambos se presentan con fiebre, manifestaciones cutáneas y malestar general. Por eso se busca descartar la presencia de ambas enfermedades.

El epidemiologa explicó que el doble análisis se hará especialmente en los casos en los que se detecte que el paciente tenga un nexo epidemiológico que lo hagan suceptible de padecer cualquiera de las dos patologías.

Mientras tanto, en San Juan se mantiene un único paciente con coronavirus confirmado. Si bien en estos días se venía registrando una mejoría en el estado de este hombre de 43 años, su testeo sigue dando positivo para COVID-19.

Este paciente llegó a la provincia en un vuelo sanitario desde Buenos Aires, Jofré confirmó que ya le han realizado testeos a los profesionales y colaboraron en el traslado de este hombre.Este fin de semana se cumplirán los 14 días desde el traslado de este paciente, por eso les repetirán el testo a los médicos y enfermeros que ayudaron en el viaje para descartar totalmente un posible caso de coronavirus.

Donante de plasma

Jofré agregó, además, que en las últimas horas se comunicó por celular con el esposo de la mujer de 65 años que estuvo enferma con coronavirus y ya superó la patología.

La epidemiologa explico que el hombre la llamo para "agradecerle" la atención y contención que recibieron durante la enfermedad de su esposa, además le dijo que su mujer está dispuesta a donar plasma con la esperanza de que su sangre pueda servir en el combate de esta enfermedad que ya causó 353 muertes.

El ofrecimiento de esta mujer se suma al de la joven médica de 29 años que fue la primera paciente con coronavirus en San Juan quien también se encuentra totalmente recuperada y ya donó su plasma.

Dengue

Con relación al avance del dengue, Jofré explicó que en San Juan hay 57 casos confirmados de dengue autóctono. La funcionaria reconoció que, hasta el momento, han detectado casos en la zona del Gran San Juan y no en departamentos alejados.

"Esto no quiere decir que tengan que relajarse con las medidas de prevención" y agregó que se debe seguir trabajando para evitar que el verano que viene haya nuevos focos.

La médica destacó la importancia de no salir a fumigar las casa con la intención de matar a los mosquitos. "No está indicada la fumigación masiva porque los mosquitos se vuelven resistentes a los insecticidas. De nada sirve que el mosquito adulto muera si en la casa tenemos huevos o larvas que no mueren con la fumigación antes de terminar la funcionaria aseguró que si se fumiga masivamente, se llegará a tener "mosquitos doble pechuga".