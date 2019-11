Touch The Sky, gracias a Falero, se quedó con el Clásico Carlos Tomkinson

La yegua Touch The Sky, con la monta del jockey uruguayo Pablo Gustavo Falero, ganó hoy por el pescuezo sobre Gran Optima el Clásico Carlos Tokinson, una prueba de 1.600 metros corrida en el noveno turno de la reunión en el hipódromo Argentino de Palermo.



La ganadora, una hija de Not Dor Sale, pagó un dividendo de 4,45 por boleto y empleó un tiempo de 1m. 35s. 80/100 para las 16 cuadras de arena normal.



Otro triunfo de Falero, otra Copa que va a la vitrina de su casa para decorar aún más el salón de los recuerdos. Falero, a dos semanas de su retiro definitivo, sigue siendo un enorme jockey que es capaz de cualquier hazaña.



Hoy la hazaña fue con Touch The Sky, una yegua que largó en la punta y que vino marcando el ritmo de la carrera. A 300 metros del disco Royal Visión alcanzó a quebrarla pero Falero ni se inmutó. Faltando 150 metros para el disco fue capaz de acomodarla, darle un respiro y exigirla a fondo. Terminó ganándole por el pescuezo a Gran Optima, quien dejó tercera a la favorita Royakl Visión por medio cuerpo.



Touch The Sky entró a la recta por el lado de los palos con la presión de Royal Visión. Las dos yeguas comenzaron un mano a mano muy emotivo. Falero y Wilson Moreyra vinieron cabeza a cabeza hasta los últimos 50 metros.



Desde atrás llegó la atropellada de Gran Optima, que dejó en el tercer lugar a Royal Visión. Gran final, gran carrera.



Los parciales fueron de 23s. 19/100 para los 400 metros, de 45s. 86/100 para los 800 metros y de 1m. 09s. 83/100 para los 1.200 metros.



Touch The Sky, una pupila del entrenador Juan Udaondo, logró hoy su cuarto triunfo oficial sobre 13 carreras. Ganó de guapa y siendo muy exigida por Pablo Falero, quien siempre suele guardar un resto a cada caballo o yegua que corra. Hoy lo hizo y ganó un clásico de prestigio del turf argentino.