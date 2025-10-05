El pasado 22 de septiembre, un fuerte temporal con lluvias intensas y ráfagas de viento de hasta 90 km/h provocó graves daños en la planta de Toyota ubicada en Porto Feliz, San Pablo, Brasil, dejando la fábrica inactiva por tiempo indefinido. Este centro industrial, inaugurado en 2016, se especializa en la fabricación de motores para modelos como Corolla, Corolla Cross y Yaris.

La tormenta arrancó el techo de la planta y causó múltiples destrozos en la unidad productiva, según reportó la defensa civil brasileña. Afortunadamente, no hubo víctimas fatales, aunque cerca de 30 trabajadores sufrieron lesiones leves. Durante el temporal, empleados tuvieron que refugiarse dentro de las máquinas para protegerse de los fuertes vientos y la lluvia.

La interrupción afectó también a las otras dos plantas de Toyota en Brasil, ubicadas en Indaiatuba y Sorocaba, que dependen de Porto Feliz para el suministro de motores. En estas fábricas se producen los modelos Corolla, Corolla Cross y Yaris, siendo este último el vehículo más vendido en Argentina durante 2025 y uno de los más demandados en la región.

Frente a esta situación, Toyota Do Brasil anunció un plan de retorno gradual de sus operaciones, que comenzará a partir del 3 de noviembre. En esta primera etapa, la producción de vehículos en las plantas de Indaiatuba y Sorocaba se reanudará utilizando motores y piezas importadas de otras unidades internacionales, gracias al apoyo de la casa matriz en Japón y otras filiales.

De acuerdo con la filial local, esta estrategia permitirá mantener la oferta sin un aumento en los precios de venta y minimizará las demoras en las entregas. Explicaron que “considerando el volumen de unidades que estaban a la espera dentro del circuito logístico y una lista de espera de alrededor de un mes, no deberíamos tener mayores problemas con los pedidos actuales”.

Respecto al Yaris, que ya no se comercializa en Brasil pero es clave para el mercado argentino, la interrupción no generará faltantes inmediatos en los concesionarios, ya que el stock y la logística previos permiten amortiguar el impacto. Se prevé que la producción del Yaris se reanude a partir de enero de 2026, junto con las versiones convencionales de Corolla y Corolla Cross, aumentando gradualmente hasta recuperar los niveles habituales en febrero.

Mientras tanto, la planta de Porto Feliz continúa cerrada y sin fecha definida para reiniciar operaciones, debido a la magnitud de los daños. Los trabajos actuales se centran en evaluar el estado de los equipos y trasladar temporalmente algunos procesos a otras instalaciones. En paralelo, Toyota do Brasil producirá versiones híbridas de Corolla y Corolla Cross para abastecer mercados locales y de exportación, incluido Argentina, durante noviembre y diciembre.

Por otra parte, la producción de modelos como Hilux, SW4 y Hiace en la planta de Zárate, Argentina, sigue funcionando con normalidad. Además, el apoyo recibido desde Toyota Asia ha permitido reemplazar las piezas que suministraba la planta brasileña de Porto Feliz, contribuyendo a mantener la cadena de producción estable.

Finalmente, Toyota informó que el lanzamiento del SUV compacto Yaris Cross, que ya había sido postergado en dos ocasiones, será anunciado próximamente, sin una nueva fecha confirmada hasta el momento.