Trabajó como cartonera y se recibió de enfermera en la Universidad Nacional del Sur

POR AGENCIA TÉLAM Hace 1 hora

Una joven de 24 años que hasta los 11 ayudó como cartonera a su papá con el fin de obtener ingresos para su familia en un barrio periférico de Bahía Blanca, se recibió de enfermera luego de cursar en la Universidad Nacional del Sur (UNS) de esta ciudad del sur bonaerense.



Se trata de María Alejandra García, quien reside en Villa Caracol, en las afueras de la ciudad, y que trabajó como cartonera con el fin de ayudar a sus padres y a sus siete hermanos.



García rindió el pasado viernes su último final y recibió las felicitaciones del rector de la UNS, Daniel Vega, y el decano de Ciencias de la Salud, magister Pedro Silberman.



"Hasta los 11 años nosotros cartoneamos, íbamos a la quema en Villa Caracol y llenábamos la chata con bolsones de cartón y botellas era para acompañar y laburar", expresó hoy la joven a la prensa local.



María Alejandra trabajó siempre en distintas tareas, "limpiando un bar cerca de casa, repartiendo volantes y cuidando chicos".



"Lo más difícil era salir a juntar cartón cuando hacía frío o llovía, porque la chata no tiene techo. Yo salía con mi papá, y había que salir igual porque si no salías no comías”, dijo.



"Siempre quise y me gustó enfermería, tomé la decisión cuando a mi viejo cuando la amputaron una pierna", explicó.



"Metí muchos días de estudio, fue largo el transcurso y a mitad de camino no sabía por qué se hacía tan difícil, perdí materias y un año", agregó.



García dijo, además, que le "gustaría que ésto no tenga que ser novedad y que mucha gente como yo que tiene sueños, ganas de estudiar, también pueda lograrlo con esa meta que quería tener un título universitario".



"Lo hice por mí, por mi familia y hoy es tocar el cielo con las manos", consideró.



La joven contó su historia a través de su cuenta en las redes sociales donde expresó: "Orgullosa de estudiar Enfermería en la Universidad Nacional del Sur, orgullosamente Pública y gratuita! Soy consciente y agradecida de que sea así".



"Si fuera privada personas como yo, que viven en un barrio humilde como mi hermosa Villa Caracol, ni la posibilidad tendríamos. Estoy orgullosa de mi gente, de mi barrio. Sepan que si se quiere, se puede! Que nada quede solo en un sueño, por favor. Yo espero seguir por más, el año próximo voy por la Licenciatura", afirmó.



También escribió en su cuenta de Facebook que "de todos estos años y de la vida en general, aprendí que las cosas pasan cuando tienen que pasar. Ni antes, ni después, todo llega cuando tiene que llegar".



"Hoy estoy orgullosa de ser la primera universitaria en mi familia (sé que soy la primera, pero también soy feliz de saber que no voy a ser la última), costo, no fue fácil, trabajar y estudiar es muy difícil, pero valió absolutamente la pena. Algo que comprendí este año es que los momentos son cortos y por eso hay que disfrutarlos", completó.



Por último, posteó sobre su papá al indicar que "tampoco me olvidó de mi viejito, que hace años que no está físicamente conmigo, pero sé que donde esté me acompaña y me da fuerzas cada vez que siento que no puedo. Abrazo gigante papá! Sé que en cada alegría y cada meta y sueño que logro, ahí estás, conmigo".