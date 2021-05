Tragedia del Villicum: La mujer que sobrevivió al siniestro pudo despedir a su hija fallecida

Con el inmenso dolor de haber perdido a casi toda su familia, este sábado por el mediodía, Eliana Núñez Garay de 33 años despidió a su hija de nueve años, Luana Rodríguez, que murió en el choque en Ruta 40 a la altura del Villicum, junto a su padre, su abuela y otro hombre. Los restos de la pequeña hija de la mujer descansan en paz en Huaco, mientras que los del marido y los de la madre, a los que no pudo dar el último adiós porque todavía seguía en el hospital, están enterrados en Rodeo. La familia Rodríguez Garay viajaba en el Fiat Argo, que el jueves por la noche protagonizó un múltiple choque contra un Chevrolet S10 y un VW Gol Trend en Ruta 40 a la altura del Villicum.

La mujer es hasta ahora una de los tres sobrevivientes del siniestro junto con el conductor del Gol, Emanuel Cortez de 40 años, y su hermano Matías Daniel Garay de 27 años, que está internado todavía en terapia intensiva, es decir, su estado de salud es delicado desde que ocurrió el siniestro vial cerca de las 19.30 del jueves en el kilómetro 3.488 de ruta nacional.

El Gol terminó volcado y el S10, destruído por completo. Foto archivo DIARIO HUARPE.

Los que murieron fueron el marido de Eliana, Miguel Ángel Rodríguez de 37 años, su madre Dominga Garay de 58 años y su hija Luana Rodríguez de nueve. A los tres integrantes de la familia que viajaba en el Fiat Argo se sumó el conductor del Chevrolet S10, Ángel Javier Noguera de 52 años, que falleció en el hospital al igual que la nena.

Eliana Núñez Garay no pudo estar en el velorio de su marido y su madre, cuyos restos descansan en la localidad de Rodeo, departamento Iglesia, pero si pudo estar para despedir a su hija, ya que le dieron el alta médica del hospital Rawson, según contó a DIARIO HUARPE su cuñada Cintia Rodríguez. La mujer no quiso hablar con este medio porque aún no se sentía en condiciones de hacerlo. "Gracias a Dios pudo despedirse de su hija", dijo.

La familia Rodríguez Garay viajaba en el Fiat Argo. Foto archivo.

La tragedia de Villicum pegó muy fuerte al pueblo de Jáchal y a la provincia de San Juan. La municipalidad del departamento del norte decretó tres días de duelo por la familia Rodríguez Garay. Mientras en redes hubo cientos de mensajes pidiendo por el descanso eterno de los fallecidos y mostrando sus condolencias a las dos familias que sufrieron pérdidas de sus seres queridos.

El choque también abrió nuevamente el debate sobre el estado de la Ruta 40, sin embargo las autoridades provinciales y nacionales destacaron que hubo un error humano que provocó el siniestro. La Justicia deberá determinar qué pasó esa tarde fatídica y por ahora cuenta como prueba fundamental el testimonio de la familia Sarmiento, que viajaba en una Mitsubishi, pero que no fue tocada por ninguno de los tres vehículos que tuvieron serios daños.

Ángel Noguera, el tercer fallecido, con su hijo. Foto redes sociales.

Según el conductor de este, el Fiat Argo lo quiso sobrepasar cuando iban camino de San Juan a Jáchal y terminó impactando de frente con la S10. El Gol Trend venía detrás de esta camioneta y volcó a raíz del primer impacto de la escena del accidente. Estos iban camino a la Ciudad de San Juan.