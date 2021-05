Está fuera de peligro el único internado por el múltiple choque del Villicum

El único internado por el siniestro fatal del Villicum, ocurrido el jueves 6 de mayo pasado, está fuera de peligro. Matías Daniel Garay de 27 años viajaba con su familia en el Fiat Argo. Fallecieron todos, menos su hermana que sobrevivió y ya le dieron el alta del hospital.

La información vino de la Fiscalía Delitos Especiales, a cargo del fiscal Adrián Riveros. Desde la oficina del Ministerio Público Fiscal dijeron que si bien no corre riesgo la vida del joven, sigue internado en terapia intensiva.

Fiat Argo.

Esta confirmación indica que después de cinco días el estado de salud de Matías Daniel Garay evolucionó después de estar delicado. Su hermana Eliana Núñez Garay de 33 años también sobrevivió y pudo despedir a su hija fallecida de nueve años, Luana Rodríguez. Los otros dos que murieron fueron la madre de Matias y Eliana, Dominga Garay de 58 años y el marido de Eliana y papá de Luana, Miguel Ángel Rodríguez de 37 años. La familia es jachallera y el episodio fatídico que atravesó, golpeó fuertemente a los habitantes de aquel departamento, que todavía pide por la salud del único hospitalizado hasta el momento.

S10.

El último fallecido no pertenecía a la familia y viajaba solo en una camioneta, Chevrolet S10, Ángel Javier Noguera de 52 años. Justamente este vehículo impactó de frente con el Fiat Argo en el kilómetro 3.488 de la Ruta Nacional 40. Aparentemente el Argo quiso sobrepasar a otra camioneta camino a Jáchal y chocó contra la S10, que se dirigía a la Ciudad de San Juan. Detrás de este venía un Gol Trend que producto del primer choque terminó volcado. Su conductor de apellido Cortez también recibió el alta.

Gol Trend.

Según los resultados del test de alcoholemia realizado a Rodríguez y Noguera, los conductores fallecidos no tenían presencia de alcohol en sangre. Esto fue parte de la prueba recolectada por la UFI Delitos Especiales. Por otra parte, falta aclarar si realmente la camioneta Mitsubishi no tuvo nada que ver con el múltiple choque, pues aparecieron manchas en la chapa, que dan el indicio de que tuvo un pequeño golpe. En ese rodado viajaba la familia Sarmiento, cuyos integrantes son los principales testigos del siniestro. Fue el vehículo al que intentó pasar el Fiat Argo. El conductor de la pick up dijo que no hubo ningún tipo de contacto.