La muerte en la avenida Circunvalación en la que un hombre conducía en contramano, chocó contra un auto y murió, trajo a la memoria de los sanjuaninos un caso similar y que sentó precedentes: el de Leslie Arustizia. En ambos una falla humana fue la que desencadenó el final fatal.

El caso de Leslie sucedió en 2016. Ella tenía 23 años e iba en moto junto a su pareja cuando una camioneta, que había ingresado en contramano por la avenida, los chocó de frente. La camioneta era conducida por Irma Sánchez, de 71 años, que iba medicada.

El hecho que ocurrió este sábado también fue por alguien que conducía en contra mano por avenida Circunvalación, también fue por un error humano e involucró a una pareja. Cerca de las 6.20 horas, un hombre identificado como Pablo Burgoa de Vita ingresó en dirección opuesta a la autopista y se encontró de frente con un auto en el que iban Emiliano Castro, de 21 años, y Tania Zalazar, de 20 años, ambos fueron trasladados a urgencia del Hospital Rawson y presentan politraumatismos.

En 2022, seis años después del hecho, aún la familia espera una resolución judicial. El abogado de la familia de Leslie dijo en una entrevista radial en Estación Claridad, en septiembre de este año, que “se encontró penalmente responsable a Irma Sánchez, pero la defensa aludió una especie de demencia senil por la neurosífilis. Lo cual debían probar y no lo han hecho. Y estamos hablando de una persona adulta mayor y enferma. Nosotros podríamos presionar para sacar condena firme, pero eso a esta altura ya no nos sirve porque no va a ir presa".

En los dos hechos tuvieron que ver otros factores similares, además del ingreso a contramano y el uso de sustancias. Es que en el interior de la Avenida de Circunvalación encontrar un auto de frente no da muchas oportunidades para evitar una colisión.

La velocidad, incluso en el rango de los 80 km/h que permite la legislación, hace que el encuentro sea abrupto. Hay dos carriles, que para su uso normal son seguros, pero en el caso de que uno de los vehículos venga de frente, por la presencia de los guardarraíles, no permite desviarse mucho.

Además, la curvatura del trazado da menos visibilidad a la distancia para intentar frenar o esquivar. Todos estos factores se tuvieron en cuenta durante el proceso de investigación de la muerte de Leslie. Esto hace que la imprudencia de ingresar en sentido contrario a la autopista sea mucho más peligrosa que en cualquier otra calle o ruta.

El caso sentó precedentes sobre las condiciones en la que Emicar emite las licencias para conducir.

En el auto Volkswagen Gol, que conducía Burgoa, se encontraron botellas de alcohol y una sustancia que se investiga si es marihuana.