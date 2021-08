Tragedia en San Martín: la niña de 11 años hallada muerta no presentaba marcas de violencia

Este sábado, en San Martín, una niña de 11 años fue hallada muerta en un campo donde familias bolivianas fabrican ladrillos. Si bien aún no están disponibles los resultados de la autopsia, estiman que falleció a causa de un accidente.

En Avenida Sarmiento, San Martín, hay un lote donde hace más de 10 años trabajan familias de Bolivia que se dedican a la fabricación de ladrillos. Allí la niña, de iniciales N.F, jugaba con sus hermanas, de 15 y 8 años, mientras su padre cumplía su labor. No se divulga el nombre de la menor por pedido de la familia.

Al mediodía el hombre les pidió a las niñas que vayan a la casa de su tía, ubicada cerca del lugar. Continuó con su trabajo hasta que en la tarde fue a buscarlas. Cuando llegó vio que faltaba N.F y sus hermanas le dijeron que se había quedado en el lote para jugar.

Inmediatamente fueron a buscarla y, al llegar, que en uno de los tres pozos había un derrumbe que antes no estaba. Al acercarse vieron los pies y la espalda de la niña, que había quedado en cuchillas tapada de tierra. Una enfermera de la comunidad quiso asistirla, pero ya había fallecido.

“En principio no hay delito, sería una muerte por accidente y no se trataría de un crimen. Todas las versiones dadas por las personas del lugar son coincidentes y el cuerpo concordaba con el hecho. Además, el médico legista la revisó y no vio signos de asesinato”, indicó a DIARIO HUARPE el fiscal de la causa, Renato Roca. Sin embargo, el cadáver fue sometido a una autopsia para determinar las causas del deceso. Se espera que los resultados estén en la tarde de este domingo.