Si todo sale de acuerdo a lo previsto, dentro de poco los merenderos de San Juan se convertirán en centros de actividades en donde los niños no solo irán a comer, sino que recibirán contención y realizarán otras actividades. Esta novedad fue confirmada por el ministro de Familia y Desarrollo Humano de la provincia, Carlos Platero quien concedió una entrevista al programa Qué Tarde que se emite por Telesol. El funcionario anunció que están ultimando los detalles del llamado a la licitación para la compra de los alimentos para poder proveer a los merenderos y comedores.

Platero explicó que "cuando llegamos encontramos desorganización" y aseguró que en las computadoras del ministerio no encontraron la información sobre la cantidad exacta ni la distribución de los merenderos. El ministro dijo que ante la falta de datos resolvieron hacer un "trabajo de hormiga" de reempadronar y armar un legajo de cada merendero, con los datos concisos de dónde funcionan, cuántos chicos reciben asistencia, cuántas veces a la semana.

El titular de la cartera de Familia afirmó que cuando llegó al cargo le dijeron que en la anterior gestión, "en algún momento se habló de 320 merenderos en San Juan", y agregó que ahora, tras el relevamiento, se determinó que hay 200 agrupaciones o asociaciones con merenderos en San Juan. Ante la pregunta de qué pasó con los 120 merenderos que habrían desaparecido, el ministro dijo que no sabe si se fusionaron o hubo alguna irregularidad.

"No he detectado que haya merenderos fantasmas, si no lo hubiera denunciado en la Justicia", aseveró el ministro Platero.