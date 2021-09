Tras 43 meses de silencio y muerte, Electrometalúrgica Andina resurgió de sus cenizas y, de no mediar ningún contratiempo, antes de que finalice el mes retomará su producción. Actualmente hay poco más de 30 operarios cumplimiento funciones y una vez que se encienda el Horno 2, el plantel de trabajadores llegará a 90. La tradicional fabrica sanjuanina, que supo ser la joya de la industria sanjuanina, ahora está en manos del grupo inversor brasileño Cybertech.

Hay que recordar que, desde hace poco más de un año, parte del gigante industrial de Chimbas comenzó a trabajar con la puesta en marcha de las usinas. Este sector está manejado por la empresa SAP Energía S.A.S. Esta es la firma que estuvo envuelta en el escándalo de los dólares en el avión sanitario, que derivó en el despido de Andrés Rupcic como máxima autoridad de la Secretaría de la Gestión Pública.

Desde el Sindicato Químico, su secretario general José Gordillo, le contó a DIARIO HUARPE que hay más 30 empleados trabajando, los que acondicionaron el Horno 2 para su puesta en funciones, y una vez que esto suceda el plantel completo será de 90.

“Faltan pequeños detalles, pero en días más podría estar arrancando nuevamente la empresa. Ya hemos realizando las reparaciones y el mantenimiento necesario para retomar la producción con el Horno 2”, dijo Gordillo y reconoció que están a la espera de solucionar algunos detalles con CAMMESA, la distribuidora mayorista de energía, y la Secretaria de Medioambiente. Con esta última repartición el detalle son los filtros.

También el Ministerio de Producción y Desarrollo Económico de la San Juan ayuda en las negociaciones con YPF por el carbón residual, materia prima necesaria para encender las maquinas.

Una vez que la fábrica, conocida por todos como Electrometalúrgica Andina, pero que tendrá otro nombre, reanude su producción de carburo de calcio no sólo habrá operarios cumplimiento funciones en el Horno 2, sino también en los sectores de Mantenimiento, Tambores, Materia Prima, Laboratorio y Almacenamiento. “Arrancamos con el Horno 2 y de ahí se verá la posibilidad de hacer lo mismo con los otros hornos disponibles, el 3 y 5”, apuntó Gordillo.

Si bien la empresa ahora le pertenece a un grupo inversor de Brasil, Cybertech, en San Juan cuenta con responsables: por un lado está el reconocido abogado Oscar Cuadros y, desde Buenos Aires, el ingeniero Fernando Campos, hombre que supo pertenecer por años a la EMA.

Este lunes se espera la visita en San Juan del gerente comercial de Cybertech para ultimar los detalles de reapertura.

Los problemas que llevaron a la EMA al abismo

Antes de frenar la producción, en marzo del 2018, Electrometalúrgica Andina invertía más de $9 millones mensuales en salarios. Esta situación, con una firma parada y los costos de la energía por encima de sus principales competidoras fue un ancla que la llevó a la ruina.

Si bien en algún momento y a través de la Resolución 327 del Gobierno Nacional se anunció un subsidio por el 70% del costo de la energía que representaba una ayuda cercana a los $50 millones, esta cifra nunca llegó y según la firma sólo recibieron $21 millones, monto insuficiente para atenuar la mala situación que atravesaban.

En su momento, desde la EMA, explicaron a través de un comunicado que pararon los hornos “debido a la incertidumbre respecto al costo de nuestro principal insumo, que es la energía eléctrica. El mismo problema que afrontamos durante años, con un trato discriminatorio hacia nosotros por décadas en beneficio de nuestros competidores”.

Además dejaron en claro que las pérdidas acumuladas en los últimos años, no fueron producidas por la empresa, sino por los precios bajos en los mercados internacionales, por competir con empresas chinas, sudafricanas, brasileras o de Europa del Este que tienen otros costos energéticos, otro costo laboral e impositivo; costos de fletes internos y un tipo de cambio remunerativo. Es decir, no retrasado con respecto a la inflación de los costos internos. Esta última situación que, al día de hoy, no cambió demasiado.