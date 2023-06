Tras avanzar a octavos en la Libertadores, Martín Demichelis le dejó un mensaje al hincha de River

River Plate se clasificó a los octavos de final de la Copa Libertadores y Martín Demichelis ilusiona a los fanáticos. El Millonario derrotó 2-0 a The Strongest en el Estadio Mas Monumental y avanzó por novena vez consecutiva a la siguiente instancia en dicha competencia. Si bien fue como segundo del Grupo D, con Fluminense por delante, se meten como serios candidatos al título, con un gran nivel en la actualidad.

"No hemos hecho lo que quizás veníamos haciendo que es ganar y gustar, pero los partidos importantes, donde había que sacar personalidad y ganarlos, lo hicimos y se alcanzó el objetivo de este semestre de pasar de ronda. Quedó demostrado que nos tocó el grupo más difícil porque todos teníamos chances de pasar. La Copa no es fácil, sacamos el partido adelante, clasificamos y ahora a pensar en lo que viene", dijo Demichelis en conferencia de prensa.

Luego, el DT de River Plate aseguró: "No creo que no se pueda jugar bien en la Copa, jugamos un grandísimo partido contra Fluminense. No tiene nada que ver que sea Copa o Liga. No digo que no me haya gustado, pero sí hubo fases de partido que nos costó. El rival por la obligación también nos incomodó. A lo largo de la temporada hemos estado muy bien, a veces hemos estado mejor en la parte defensiva, creación o definición".

"Hoy tuvo un grandísimo nivel, atajó las que tenía que atajar. Paulo (Díaz) y Robert (Rojas) ganaron muchos duelos, la defensa estuvo más compacta. Siempre hay cosas por corregir, pero la personalidad del equipo me sigue gustando mucho, porque no es fácil en lo últimos dos partidos tener la obligación de ganar. Hoy nos pusimos en ventaja rápida y seguramente querían el cuarto gol antes que el segundo y eso seguro influye en el jugador", expuso Martín.

Conclusión de Martín Demichelis

Para cerrar, Martín Demichelis afirmó: "Se cumplió el primer objetivo importante del semestre, ahora que venga el sorteo y lo que tenga que venir. Nosotros vamos a estar preparados para trabajar, corregir y sostener lo bueno. Obviamente que la Copa no es fácil, pero nosotros tampoco vamos a ser fáciles para los demás. Los tres de local los ganamos bien, eso quedó demostrado. No vamos a negociar ni tranzar nuestra manera de ser, seguiremos buscando los partidos, pero tomando nota de lo que nos pasó en Bolivia y Brasil, e incluso en Perú donde fuimos dominadores absolutos, y terminamos con un empate. Hay que tomar nota que de visitante los errores se pagan caro".