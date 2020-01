Tras horas de angustia, Cinthia Fernández recuperó su billetera perdida: “ hay gente buena”

La bailarina había publicado un desgarrador video en su cuenta de Instagram donde contaba el desesperado momento que estaba viviendo desde el día domingo: “Me olvidé en el carrito del Jumbo de Escobar mi billetera. Le pido por favor a la persona que lo encontró que sea honesta y me la devuelva. Tenía dólares, que son nuestros ahorros, necesitaba cambiar ese dinero. Por favor, están denunciados, no los van a poder usar”, había explicado, quebrada en llanto y ofreciendo una recompensa.

Ayer por la noche utilizó la misma red social para contar que “una familia hermosa” le había devuelto su billetera: “Les quiero contar que me acaban de devolver las cosas. Estoy muy feliz”, reveló.

“Acá ayer hubo una tormenta y nos quedamos sin luz. Fue muy heavy. Ellos no podían cruzar. Hoy tuvieron un día complicado y como no tienen redes sociales no sabían nada de esto. Se fijaron en los documentos y me los vinieron a traer. Estaba todo”, precisó.

Luego, le agradeció a la mujer que tuvo el noble gesto: “Ingrid, muchas gracias. Estoy muy contenta. Estoy feliz, ¡gracias! Hay gente buena”, destacó y cerró: “Gracias a toda la gente que se preocupó. Gracias a todos los que no conozco y los que conozco… en las malas se nota cuándo está la gente que te quiere. Gracias”.

