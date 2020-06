Tras la denuncia de abuso sexual, Julián Gil se defendió y apuntó contra un exfuncionario

Luego de una denuncia radicada en el Centro de Abordaje Integral de Niños, Niñas y Adolescentes Víctimas (ANIVI) que acusó al ex intendente de Caucete Julián Gil, el ex funcionario se defendió por medio de mensaje de textos y apuntó contra un ex funcionario: D.O., quien está acusado de abusar supuestamente a su hija.

“Es increíble hasta donde llegan las maniobras políticas y en este caso aliadas a un delincuente que está preso, el "Gringo" O. Este tipo es el actor intelectual de esta denuncia porque ya se publicó en diciembre de 2019 y en enero de 2020 por las redes sociales”, dijo Gil.

D.O. se desempeñó en el año 2016 como secretario de Medio Ambiente de Caucete. Tras la denuncia que salió a luz el año pasado en donde quedó como protagonista por un abuso sexual, el hombre fue desvinculado y su relación con Gil se tensó.

Ahora, la acusación hacia Gil es por parte de la madre de la chica que actualmente tiene 17 años. Ella le contó lo que supuestamente ocurrió en octubre del año pasado. Según fuentes judiciales y de acuerdo al relato de la víctima, el ex intendente “manoseó” a la menor y le ofreció dinero para que no hablara.

“Este delincuente le ordenó a su hija menor para que me denuncie, pobre niña si ni siquiera me conoce. Esto es una terrible injusticia y la justicia no pueden permitir estas falsedades. Este es otro abuso que el Gringo comete ahora con otra hija ensuciándola y mandándola a mentir contra una persona inocente. Pobre niña que el padre la obliga a inventar cosas de una persona que solo supuestamente conoce de vista y con la que nunca ni siquiera hablo”, continuó Gil.

Seguirá en libertad

El hecho fue denunciado el viernes pasado en ANIVI. La investigación recayó en el Quinto Juzgado de Instrucción a cargo de Benedicto Correa. La fiscal Claudia Salica comentó a DIARIO HUARPE que mientras el hecho se investigue Gil seguirá en libertad.

Salica dijo que esperan a realizarle una Cámara Gesell a la menor para que cuente cómo fue la situación y determinar responsabilidades – si es que las hubo –. Por el momento y de acuerdo a la presentación judicial, la conducta de Gil encuadra en la figura de abuso sexual simple.

“Creo en la Justicia, y creo en la Justicia divina”, concluyó el ex intendente en su mensaje.