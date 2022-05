Tras la nota de DIARIO HUARPE, empezaron a arreglar los caños que inundaban el Rivadavia Norte

Tras la nota en la que DIARIO HUARPE dio a conocer la problemática de parte de los vecinos del barrio Rivadavia Norte, desde Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE), comenzaron a darles solución.

El conflicto ocurría en el monoblock 1 de la manzana N, del cual un vecino, que prefirió no dar su nombre, contó que el 24 de abril se rompió un caño y la zona comenzó a inundarse. Ese mismo día hicieron el primer reclamo a OSSE, pero nunca fueron a brindarles una solución.

El primer reclamo lo hicieron el 24 de abril. Foto: archivo DIARIO HUARPE.

“Es un ramal de caños que vienen desde el tanque y pasan por debajo de la vereda. Está la llave de paso general ahí que no la manejan los plomeros, la manejan ellos, así que no puede arreglarlo cualquiera”, explicó el damnificado.

Aún no terminan los trabajos. Foto: archivo DIARIO HUARPE.

Como no obtenían respuestas, el agua avanzaba y ya inundaba el espacio en común que tienen los monoblocks en la zona delantera, las cocheras y hasta las cunetas, el 10 de mayo contaron a este medio lo que estaba ocurriendo.

Lo que falta aún es cerrar el pozo. Foto: archivo DIARIO HUARPE.

Tan sólo un día después de que se publicara la nota, el 11 de mayo, personal de OSSE se acercó hasta el complejo habitacional a arreglar la rotura del caño que ya no pierde más agua.

“Han dejado un pozo abierto, pero quedaron en que iban a volver en unos días para poder taparlo, aunque no nos dijeron fecha”, contó el vecino.

Ahora, si bien los trabajos aún no terminan, las seis familias del monoblock afectado están aliviadas porque no sigue saliendo agua e inundando todo, como ocurría hace unos días. No obstante, dijeron que pasaron alrededor de 15 días y tuvo que salir una nota en los medios para que los escucharan.